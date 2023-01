Siri es una de las opciones más fiables para poder realizar acciones rápidas sin necesidad de estar pendiente de tu iPhone. Entre las funciones más notables está responder mensajes de WhatsApp, activar una alarma, publicar en redes sociales y más.

Asimismo, puedes hacer que Siri te avise cuando tu iPhone terminó de cargar, esto con el fin de que no tengas que estar al pendiente de tu dispositivo, sobre todo, si no cuentas con el tiempo suficiente para ello o hay momentos donde no lo puedas hacer.

Bajo esta premisa, desde MAG te compartimos el paso a paso para que configures Siri desde cero desde tu iPhone y te avise cuando tu dispositivo móvil ya tenga la batería cargada completamente. Toma nota.

Cómo hacer que Siri te avise cuando tu iPhone ya cargó

Antes de aplicar este truco, debes tener en cuenta que tu iPhone debe tener instalada la versión iOS 14 o posteriores. Una vez te asegures de esto, sigue los pasos a continuación.

Primero, entra a la app Atajos desde tu iPhone.

Entre las opciones pulsa en Automatización y selecciona en “+”.

Ahora, dale a Crear automatización personal.

Posteriormente, deberás tocar en Cargador.

Te aparecerá una lista de opciones. Puedes marcar: “Está conectado”, “Está desconectado” o ambas.

Tras esto, dale a Siguiente.

Luego, pulsa a Agregar acción y coloca Leer texto con voz.

Una vez que coloques este texto, presiona en Siguiente.

Por último, selecciona OK para terminar esta configuración.

Cómo usar dos aplicaciones a la vez en la Dynamic Island

Si deseas colocar más de dos apps dentro de la Isla Dinámica de tu iPhone, no es imposible, aquí te compartimos un truco para que lo hagas realidad en pocos pasos.

Lo que primero debes hacer es desbloquear tu iPhone.

Tras esto, abre la primera aplicación que desees.

Luego, abre la segunda app que quieras colocar en la Dynamic Island.

Ambas herramientas aparecerán en la Dynamic Island en segundo plano.

Para acceder a cada una de ellas solo deberás pulsar sobre su icono.

Ten en cuenta que si abres más aplicaciones, las dos últimas serán las que aparezcan en la Dynamic Island.

Bajo esta premisa, asegúrate de solo abrir las que realmente deseas usar.

Por ejemplo, puedes escuchar música, mientras usas la app Temporizador.

