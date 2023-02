Las descargas en segundo plano en iPhone son necesarias para actualizar las aplicaciones disponibles en tu móvil sin que lo debas hacer tu de forma manual, lo que te permite ahorrar tiempo. No obstante, esta función puede traer algunos inconvenientes, como el consumo acelerado de la batería y de los datos móviles.

Ante esto, el tiempo de uso de tu dispositivo móvil se reducirá considerablemente, lo que podría ser bastante perjudicial si necesitas usar tu smartphone la mayor de horas posibles, ya sea por un tema laboral, educativo o cualquier otro factor.

En ese sentido, los iPhone cuentan con un sistema que te permite desactivar las descargas en segundo plano a través de unos cuantos ajustes, por lo que no deberás de preocuparte en instalar alguna app o herramienta externa. Por ello, en MAG te compartimos una guía con todos los pasos a seguir.

Por este motivo debes desactivar las descargas en segundo plano en el iPhone

Las descargas en segundo plano pueden gastar más rápido tu batería sin que te des cuenta, por ello, te explicamos cómo desactivar esta opción que viene por defecto en los iPhone.

Primero, abre la aplicación “Configuración” en tu iPhone.

Toca en la alternativa “General” y luego selecciona “Actualización en segundo plano”.

En la siguiente pantalla, verás una lista de apps que tienen permiso para descargar contenido en segundo plano.

Para desactivar todas estas descargas en segundo plano, deshabilita “Actualizar en segundo plano”, ubicado en la parte superior de la pantalla.

En el caso que desees desactivar las descargas en segundo plano de aplicaciones específicas, desplázate hacia abajo en la lista y deshabilita la opción de cada app.

Tras esto, dirígete al menú principal de tu iPhone y listo.

De esta manera, las aplicaciones se descargarán solamente cuando lo hagas de manera manual. Asimismo, debes realizar este truco solo con las apps que no utilices o no uses mucho, ya que podrían verse afectadas al no actualizarse constantemente.

Cómo deshabilitar la pantalla siempre activa del iPhone 14

Te explicamos a detalle qué debes hacer para deshabilitar la pantalla siempre activa del iPhone por medio de algunas configuraciones. Presta atención a los detalles.

Lo que primero debes hacer es abrir la app Ajustes.

Tras esto, dirígete a la opción Pantalla y brillo.

Entre las opciones disponibles, elige Pantalla siempre siempre activada.

Aquí podrás desactivar o desactivar esta alternativa.

Para deshabilitar la pantalla siempre activa del iPhone, toca en el interruptor.

Cuando este indicador cambie a color gris, se habrá desactivado la opción.

Finalmente, regresa a la interfaz principal de tu iPhone.

