Los iPhone vienen cada vez con más opciones para beneficiar a los usuarios en distintas situaciones. Entre los más destacados se encuentran los modos de concentración, una opción que permite ajustar las notificaciones, alertas y cualquier aviso en momentos establecidos con el fin de no perjudicar el día a día de las personas.

Un ejemplo claro es el modo No molestar, que sirve para eliminar temporalmente cualquier notificación del iPhone para que el usuario no pierda el hilo de lo que estaba haciendo. En ese sentido, con los modos de concentración, las personas no solo pueden elegir uno en específico, sino personalizarlos.

Es por ello que, en MAG, te compartimos cómo activar el modo “relajo” en el iPhone, un tipo de ajuste que te ayudará a disfrutar de tu tiempo libre sin que te lleguen llamadas o alertas a cada minuto. Aquí te compartimos el paso a paso de lo que debes hacer.

Así puedes activar el modo “relajo” en el iPhone

Si eres de las personas que les gusta tomarse un tiempo para relajarse en casa o en algún lugar de tranquilidad, te explicamos cómo configurar un modo de concentración en el iPhone para evitar que arruinen tu momento de descanso.

El primer paso es abrir la app “Ajustes” desde tu iPhone.

Luego, toca en el apartado “Modos de concentración”.

En esta parte verás algunos modos predeterminados.

No obstante, elige “Crear uno nuevo”.

Aquí podrás elegir qué aplicaciones se desactivarán para que no te molesten.

Asimismo, puedes seleccionar los horarios establecidos.

Una vez que configures todos los detalles, guarda la información y listo.

Si sientes que debes modificar algún dato, tan solo debes entrar al modo creado e ir añadiendo o quitando los ajustes.

5 funciones de iPhone que quizá no conocías

Te mencionamos algunos trucos en el iPhone que puedes usar de forma práctica y que te ayudarán con algunas funciones básicas. Presta atención.

Arrastrar y soltar: mantén pulsado un elemento hasta que empiece a moverse, luego con otro dedo, toca los demás componentes que deseas mover y dirígelos a una nueva ubicación.

mantén pulsado un elemento hasta que empiece a moverse, luego con otro dedo, toca los demás componentes que deseas mover y dirígelos a una nueva ubicación. Usar el botón de volumen para tomar fotos: mientras estés en la aplicación Cámara, puedes usar los botones de volumen del iPhone como una opción de obturador para tomar fotografías.

Síguenos en nuestras redes sociales: