Si bien el flash del iPhone está pensado principalmente para iluminar cualquier persona u objeto antes de tomarle una foto, lo cierto es que también sirve como una linterna para alumbrar los caminos o zonas muy oscuras.

No obstante, puede que, por algún motivo, el flash ya no funcione correctamente o simplemente no se encienda bajo ningún motivo. Ante esto, existen algunos métodos para solucionar este problema. En MAG, te explicamos qué debes hacer.

¿Qué hacer si el flash de mi iPhone no funciona?

Primero, percátate si hay algo en la funda de tu celular que tape la salida de luz de la linterna.

Prueba con reiniciar tu iPhone, ya que puede existir algún error en el sistema que impida el buen funcionamiento del flash.

Si la batería de tu iPhone está al límite, es posible que no se pueda encender la linterna porque el dispositivo se puso en el modo bajo consumo.

Cierra todas las aplicaciones que estés usando, ya que algunas de ellas que disponen del flash, como la cámara, pueden tener ciertos errores que provocan que el flash no se active.

Comprueba que tu celular no esté a altas temperaturas, ya que esto podría ocasionar que la linterna y otras herramientas no se habiliten.

Si tu iPhone no cuenta con la última actualización de iOS, puede ser un factor para que el flash no se encienda, por lo que deberás descargar la versión más reciente en la App Store.

Otra opción que puedes probar es pedirle a Siri que active el flash o linterna en tu iPhone. De esta manera, podrás saber si el problema el del sistema o tu dispositivo sufrió un daño físico.

¿Cómo acceder a la cámara desde cualquier parte del iPhone?

Lo que primero debes hacer es abrir la app Ajustes en tu iPhone.

Tras esto, dirígete al apartado Accesibilidad.

Luego, pulsa en la opción Tocar.

De inmediato, selecciona en Tocar atrás.

Una vez hecho esto, presiona en Tocar dos veces.

Como último paso, escoge la alternativa Cámara.

A partir de este momento, cada vez que quieras acceder a la cámara, solo toca dos veces en la parte trasera de tu iPhone y se abrirá la cámara de forma rápida.

