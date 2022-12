¿Deseas traducir cualquier frase en instantes desde tu iPhone? Esto es posible con la ayuda de Siri, el popular asistente virtual que te permite realizar diferentes funciones de una forma bastante rápida, lo que resulta muy útil en situaciones donde no tengas mucho tiempo.

Asimismo, debes tener en cuenta que Siri no puede traducir textos demasiados largos como documentos o correos electrónicos, esto debido a que todavía cuenta con ciertas limitaciones. No obstante, si son frases u oraciones cortas, no habrá ningún problema.

En ese sentido, desde MAG te mostramos una guía completa para traduzcas rápido cualquier oración desde tu iPhone con Siri. Toma nota.

Cómo traducir cualquier frase con Siri desde el iPhone

Siri te permite traducir cualquier palabra u oración en cuestión de segundos. Además, cuenta con 10 idiomas disponibles: italiano, francés, chino mandarín, alemán, árabe, coreano, español, alemán, ruso y portugués.

Lo que primero debes hacer es asegurarte de que tu iPhone esté desbloqueado.

Una vez hecho esto, mantén pulsado el botón de inicio del dispositivo.

Mientras lo haces, pídele que te traduzca una frase o palabra.

De inmediato, Siri te brindará la respuesta en la pantalla.

Asimismo, Siri te pronunciará la traducción para que sepas cómo se dice.

Pese a que todavía faltan agregar más detalles a esta función de Siri, lo cierto es que resulta bastante útil para momentos donde te encuentres de viaje y necesites consultar algo de forma rápida.

Cómo activar el 5G en el iPhone

El 5G ofrece varios beneficios, entre ellos, poder navegar por internet de una forma mucho más rápida. Por ello, te explicamos cómo activarlo en el iPhone.

Lo que primero debes hacer asegurarte de que te encuentres en un área con cobertura 5G. En el caso de que no estés seguro, tendrás que comunicarte con tu operador.

Tras esto, abre la app Ajustes en tu iPhone.

Una vez hecho esto, entra a Datos celulares.

Luego, dale a Opciones de datos celulares o Ajustes.

Entre las alternativas disponibles, elige Datos móviles.

Posteriormente, escoge Opciones de datos móviles.

Si te aparece esta pantalla, quiere decir que ya tienes el 5G activado.

En el caso de que no veas la pantalla, tendrás que contactarte con tu operador.

Finalmente, habilita el Modo avión y luego desactívalo.

¿Cómo ahorrar la batería con iOS 16.2?

Si tienes un iPhone 14 Pro o 14 Pro Max podrás ahorrar considerablemente la batería al desactivar ciertas funciones en tu dispositivos. Aquí te mostramos qué es lo que debes hacer.

Primero, abre la app Ajustes en tu iPhone.

en tu iPhone. Tras esto, selecciona la opción Pantalla y brillo.

Luego, elige Pantalla siempre activada.

