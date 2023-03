En la App Store se pueden encontrar todo tipo de aplicaciones disponibles para dispositivos de Apple como los iPhone, es por ello que los usuarios no dudan en descargar todo tipo de herramientas, ya sea por puro entretenimiento o aprender acerca de un tema.

Si bien muchas aplicaciones son muy populares, como WhatsApp, otras no tanto e incluso pueden generar que los usuarios quieran mantenerlas ocultas para evitar que terceros sepan que las descargaron y así ahorrarse molestias.

Sin embargo, si ocultaste algunas apps en el apuro y ahora no las encuentras, no te preocupes, existen varias maneras que puedes intentar en el iPhone para encontrarlas de forma rápida y no pierdas demasiado tiempo en el intento. Aquí te explicamos qué hacer.

Cómo encontrar aplicaciones ocultas en el iPhone

Te explicamos algunos trucos para que encuentres las apps ocultas en un iPhone y no puedes encontrarlas por ningún motivo. Presta atención:

Primero, busca en las páginas de inicio, ya que es posible que una aplicación la hayas movido de casualidad en alguna de estas. Para ello, solo desliza y ten paciencia para encontrar la app que buscas.

Otra alternativa que recomendamos para encontrar rápidamente una app es por medio de las carpetas creadas, ya que es posible que hayas colocado la aplicación en una de estas.

Asimismo, una opción bastante práctica es por medio del motor de búsqueda de los iPhone. En este caso, desliza tu dedo hacia abajo en la pantalla y abre la función de búsqueda, en la barra coloca el nombre de la app y listo.

Entra a la lista de aplicaciones instaladas en “Atajos” y verifica si la herramienta que quieres usar se encuentra en ella, si no está es posible que la hayas eliminado por accidente.

Si ya intentaste todo esto y sigues sin encontrar la app oculta, entonces ingresa a iTunes desde tu computadora. Para esto conecta tu iPhone al ordenador y comprueba tus aplicaciones instaladas.

Cabe resaltar que ciertas aplicaciones se mantienen ocultas por cuestiones de privacidad e incluso privacidad, por lo que no debes preocuparte al respecto.



