Lenovo presentó en nuestro país su laptop con dos pantallas, una específicamente para ver tu contenido y otra para chequear los documentos que más desees en PDF: se trata de la ThinkBook Pro, una portátil que si bien resulta con buen desempeño, hay ciertos detalles que debes saber al 100%.

Hemos probado la laptop Lenovo ThinkBook Pro durante algunas semanas como computadora principal para la realización del teletrabajo y esto opinamos.

DISEÑO

La Lenovo ThinkBook Plus trae, en primer lugar, un chasis compuesto por plástico y aluminio, pero en su exterior se integra una pantalla que, según vayas moviendo, la animación cambia de lugar. Mientras que en su interior apreciamos un keyboard con retroiluminación, así como un mousepad bastante grande que ayuda sobre todo a desplazarnos sin temor a que presionemos una tecla de casualidad.

La laptop está bien compuesta en ranura, por ejemplo, tenemos dos USB Tipo normal, un HDMI, un puerto Jack 3.5 para la conexión de los audífionos, dos puertos USB Tipo-C que son Thunderbolt y pueden servir tanto para la carga del dispositivo como de un celular.

En la laptop de Lenovo tenemos dos USB Tipo normal, un HDMI, un puerto Jack 3.5 para la conexión de los audífionos, dos puertos USB Tipo-C que son Thunderbolt. (Foto: Rommel Yupanqui)

Por otro lado, algo que me ha resultado más que satisfecho es su sistema de seguridad. La laptop tiene un botón donde puedes configurar tu huella dactilar y así desbloquear el equipo sin necesidad de tener que introducir una contraseña. Tienes la posibilidad de poder agregar hasta 5 huellas de modo tal que si alguien necesita realizar algo, puede habilitar la laptop sin problemas.

Ya en la zona baja encontramos una serie de parlantes tuneados por Harman y que le brindan al equipo una sensación de 360 grados, eso sí, siempre y cuando se encuentre bien posicionada o todos esos detalles resultarán como aplanados.

También contamos con una cámara web la cual cuenta con una resolución adecuada para las conferencias. (Foto: Rommel Yupanqui)

En el tema de la pantalla, empezamos por la externa: esta es de 13.3 pulgadas y está compuesta por unos bíseles bastante delgados en donde también se alberga la cámara para las ahora tan comunes teleconferencias. Asimismo, en la zona exterior, tenemos otra pantalla de 10 pulgadas, esta es monocroma y tiene bíseles muchos más gruesos y es muy similar a las pizarritas de juguete de los noventa.

La laptop llega a medir 308 x 217 x 17,4 mm y pesa 1.4 kilogramos, aunque su grosor suele ser porque se le integra la segunda pantalla.

PANTALLA

En relación a la pantalla, como Lenovo ThinkBook Plus es de 13.3 y viene con una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles IPS, misma que ofrece un contraste a las imágenes que puedes observar ya sea cuando estés diseñando o simplemente estés disfrutando de alguna serie de Netflix o alguna plataforma como YouTube, e incluso puedes obtener hasta una resolución en 4K con 60 fotogramas por segundos.

La laptop, que es de segunda generación, cuenta con un brillo que alcanza los 400 nits, lo que posiblemente tengas ciertas pérdidas si es que deseas laborar a la luz del sol en plena playa por verano.

La laptop, que es de segunda generación, cuenta con un brillo que alcanza los 400 nits, lo que posiblemente tengas ciertas pérdidas a la luz del sol. (Foto: Rommel Yupanqui)

Esto puede generar cierto desgaste de energía, es más que suficiente si es que trabajas dentro de una oficina o en tu cuarto. Para ello te aconsejamos evitar colocarte en contra del sol o habrá cierto reflejo innecesario en la display.

Por otro lado, esta no es táctil a diferencia de la pantalla externa de 10.8 pulgadas y que tiene resolución FHD. En ella es posible trabajar los trazos con su S-Pen que trae dentro de la caja y hasta editar o leer textos. Eso sí, si cuentas con varios archivos en Microsoft Office, estos deberán pasarse a PDF para que sean leídos por la pantalla externa, por lo que deberás realizar doble trabajo para la ejecución de estos archivos.

La pantalla externa de 10.8 pulgadas y que tiene resolución FHD. (Foto: Rommel Yupanqui)

Lo que sí he notado es que la display monócroma suele ponerse demasiado lenta en realizar actividades y deberás pulsar hasta dos veces una opción para su reacción. Esto, en práctica diaria, lo dejaba de usar ya que el elemento primordial de la laptop se encuentra en su interior.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

La Lenovo ThinkBook Plus viene con un procesador Intel Core i5, aunque también hay una versión i7, todo ello trabajando en conjunto con sus 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, aunque el sistema operativo tiende a ocupar el 10% del total.

La Lenovo ThinkBook Plus viene con un procesador Intel Core i5, aunque también hay una versión i7. (Foto: Rommel Yupanqui)

La laptop se desenvuelve bien cuando utilizas programas de diseño como es el caso de Phosotshop, así como define bien en el caso te guste renderizar y editar videos dentro de Premiere. No hay ningún tipo de parones intempestivos.

Lenovo ThniBook Plus soporta en cierto grado diversos videojuegos como es el caso de Fortnite. (Foto: Rommel Yupanqui)

Si bien es una laptop para la oficina o el teletrabajo, la Lenovo ThniBook Plus soporta en cierto grado diversos videojuegos como es el caso de Fortnite, donde los gráficos se desenvuelven de manera uniforme, aunque no estamos hablando de una portátil gamer.

Los programas marcaban la diferencia por su rapidez. Aunque tuve algunos problemas de configuración en el teclado. No sé si esto sea parte de la Lenovo ThinkBook Plus, pero cuando presionaba la tecla Control, el volumen se apagaba, siendo molestoso al momento de usar combinaciones como el Control + V o Control + C. Incluso llegué a reinstalar Windows para saber si era propio de un error, pero no.

BATERÍA

La batería de la Lenovo ThinkBook Plus es posible que te guste. Esta es de 65 w, lo que le permite tener encendido el dispositivo sin usar cables alrededor de las 6 horas en promedio, suficientes para una labor de teletrabajo.

En caso tengas que usarla para juegos o pasarte una maratón completa de tu serie favorita, la laptop puede llegar a rendir entre las 3 a 4 horas aproximadamente, dependerá también de la intensidad de brillo en que la uses. Eso sí, debes tener en cuenta que la pantalla externa pueda generar cierto drenaje aunque no se use.

La laptop puede llegar a rendir entre las 3 a 4 horas aproximadamente en uso intenso. (Foto: Rommel Yupanqui)

Por otro lado, en el tema del sistema de carga, la Lenovo ThinkBook Plus puede estar lista en hora y media dejándola reposar mientras recarga energía, así que tenlo en cuenta.

CONCLUSIONES