La Lenovo Yoga Book 9i es una laptop con la que puedes abrir hasta más de 4 aplicaciones al mismo tiempo. Cada una de ellas realizará una tarea completamente distinta para que así puedas realizar diversidad de cosas en la misma portátil: diseñar, escuchar música, chatear en WhatsApp y ver editar una imagen al mismo tiempo. ¿Será suficiente?

En su color Tidal Teal, hemos podido utilizar la laptop durante algunas semanas y ya tenemos la review final de la Lenovo Yoga Book 9i.

DISEÑO

La Lenovo Yoga Book 9i tiene un cuerpo hecho de aluminio, mismas que se combinan con elementos brillantes con la finalidad de darle elegancia. Asimismo tiene un chasis completamente tenue con la finalidad de que no se impregnen las huellas dactilares, aunque sucede todo lo contrario.

A los alrededores de la portátil encontramos solo tres ranuras USB Tipo-C y el botón de encendido y apagado. Lo bueno es que el dispositivo se enciendo solo cuando pulsas cualquier lado de la pantalla. Mientras que en la zona media, específicamente en la división, ubicamos los altavoces los cuales son bastante altos en sonido.

REVIEW | La Lenovo Yoga Book 9i tiene un cuerpo hecho de aluminio, mismas que se combinan con elementos brillantes con la finalidad de darle elegancia. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Al no contar con un teclado físico, podemos implementar uno desde la configuración de la misma laptop, e incluso en la caja nos viene de regalo un keyboard adaptable a la segunda pantalla de la Lenovo Yoga Book 9i. Eso sí, tienes que tener un poco de cuidado ya que se siente bastante frágil en el interior.

La laptop tiene medidas de 299.1 x 203.9 x 15.95 mm, por lo que es algo gruesita en cuerpo. Si notas a sus alrededores verás que son como dos pantallas unidas entre sí, formando un sándwich. Asimismo, en la pantalla principal encontrarás la cámara de 5 megapíxeles con resolución FHD para tus videollamadas o teletrabajo.

REVIEW | La laptop tiene medidas de 299.1 x 203.9 x 15.95 mm, por lo que es algo gruesita en cuerpo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aunque se note bastante compacta es un poco pesada, alcanzando 1.34 kg. Lo bueno es que la puedes transportar fácilmente en la mochila, pero sí tienes que tener un poco de cuidado a que sufra golpes con algún elemento metálico o la misma pared.

PANTALLA

Una de las cosas que te gustará de la Lenovo Yoga Book 9i es que lleva dos pantallas con el mismo tamaño y resolución. Es así como tenemos doble display de 13.3 pulgadas con 2.8K, generando que los gráficos sean bastante fluidos y gocen de unos contrastes fuertes y marcados.

Sin embargo, las pantallas solo cuentan con 400 nits de brillo. Si lo ponemos al máximo, es posible que tampoco se vean las notificaciones cuando el sol salga o te expongas a un día con demasiada iluminación. Esto genera a que la laptop se convierta en una de escritorio.

REVIEW | La laptop tiene doble display de 13.3 pulgadas con 2.8K, además de un brillo de 400 nits. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Las tonalidades llegan con tecnología OLED PureSight y su tasa de refresco es de 60 Hz. Una de las cosas que me ha encantado es que la display se amolda rápidamente cuando la colocas tanto en horizontal como en vertical. Incluso, desde los ajustes, puedes apagar cualquiera de las pantallas a fin de ahorrar energía.

Los colores que lanza la Lenovo Yoga Book 9i se representan con buena calidad cuando estás bajo la sombra. Puedes visualizar un verde intenso con un cielo con detalles. Sin embargo, el balance de los negros suele ser un poco pobre y tiendes a reflejarte cuando hay apagones.

REVIEW | Los colores que lanza la Lenovo Yoga Book 9i se representan con buena calidad cuando estás bajo la sombra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Otro detalle que debes tener en cuenta es que ambos paneles son un capturador de huella, por lo que debes limpiarla a cada rato para gozar de brillo. De igual manera te aconsejamos a emplear el teclado inalámbrico y un mouse con un adaptador.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

La Lenovo Yoga Book 9i llega con el último procesador Intel Core i7 generación 13th, por lo que le brinda una buena performance y velocidad. Asimismo no se aprecia ninguna pizca de lentitud o que se cuelgue cuando le das vuelta a la laptop en 360 grados.

La puedes utilizar como tablet o simplemente para que tu compañero también trabaje en la otra pantalla y ninguno de los programas tendrá algún tipo de estancamiento. Llega con sistema operativo Windows 11 Home para que tengas las herramientas necesarias para el trabajo diario y puedes instalar las que desees, en caso gustes de diseñar con el lápiz óptico.

En torno a su almacenamiento, llega con 512 GB en total, para que así puedas guardar todas tus cosas sin perderlas. De igual forma lleva 16 GB de RAM, permitiendo correr no solo los clásicos Photoshop, InDesign, sino también programas de edición de video, mismo que produce que la renderización sea rápida.

REVIEW | Llega con 512 GB en total, para que así puedas guardar todas tus cosas sin perderlas. De igual forma lleva 16 GB de RAM. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aunque no puede correr Autocad, es buena para jugar uno que otro juego. Sus componentes le permiten abrir sin problemas Epic Games para ejecutar Fortnite. Durante la prueba observamos que los gráficos que otorga la laptop tienen un estándar alto. Puedes potencializarlos incluso con un una calidad alta y en 60 fotogramas por segundo. Los disparos son precisos y no hay ningún tipo de lentitud cuando tengas que defenderte.

REVIEW | Ya en el tema de Genshin Impact, notamos que la Lenovo Yoga Book 9i también tiene un buen desempeño. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en el tema de Genshin Impact, notamos que la Lenovo Yoga Book 9i también tiene un buen desempeño. No me quejo por nada y es que la calidad del cielo, el verdor, los personajes, etc., son notables. No hay pérdida de calidad y, lo mejor de todo, es que puedes jugar tanto con el teclado como con la pantalla convertida en tablet, aunque esta suele cansarte un poco los brazos.

BATERÍA

La laptop Lenovo Yoga Book 9i, según la marca, puede durar con ambas pantallas encendidas a 150 nits, alrededor de las 10 horas de reproducción de video. Sin embargo, cuando realizas algún tipo de maratón con un nivel de brillo alto, puede gastarse toda su energía en tan solo 5 horas.

Si desactivas la segunda pantalla y empleas la principal, la energía puede extenderse hasta las 7 a 8 horas en promedio. En el tema de los videojuegos, al consumir más recursos como la tarjeta gráfica, la laptop tiene una vida de 2 a 3 horas aproximadamente.

REVIEW | Cuando realizas algún tipo de maratón con un nivel de brillo alto, puede gastarse toda su energía en tan solo 5 horas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que la Lenovo Yoga Book 9i llega con un sistema de carga rápida, misma con la que puedes llenar esos 80 Whr en alrededor de la hora y media.

CONCLUSIONES

La Lenovo Yoga Book 9i está perfilado para un usuario que guste por diseñar en la laptop, además de aquellos que necesiten una pantalla más en su computadora.

Asimismo, la portátil puede parecerte frágil al transportarla, pero es compacta y cuenta con componentes y colores que llaman la atención cuando la enciendes por primera vez.

Por otro lado, otra cosa que me gustó es su desempeño, misma que es veloz gracias a sus componentes como su chipset.

Sin embargo, creo que le falta más brillo a la pantalla, asimismo la batería queda un poco ínfima al momento que abres aplicaciones que usan más recursos.

La Lenovo Yoga Book 9i tiene un precio de 8399 soles.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

Síguenos en nuestras redes sociales: