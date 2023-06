El BIG Festival 2023, el mayor evento de videojuegos de Latinoamérica, y Good Dog Studios han anunciado el esperado estreno mundial de Martial Arts Tycoon: Brazil, una nueva y emocionante experiencia de juego que combina la estrategia de los títulos tycoon con la emoción de las artes marciales. Chance Glasco, creador de la mundialmente conocida serie Call of Duty y co-fundador de Infinity Ward, ofrecerá una presentación en BIG Festival hoy a las 4:40PM BST / 11:40AM ET, donde compartirá información sobre su ilustre carrera y hablará de su implicación y visión de Martial Arts Tycoon: Brazil. Además, los asistentes disfrutarán de un tráiler cinemático exclusivo que les permitirá echar un vistazo a los escenarios, la historia y el personaje principal del juego.

Desarrollado por Good Dog Studios, Martial Arts Tycoon: Brazil ofrece a los jugadores la oportunidad de construir y gestionar su propio imperio de artes marciales en Río de Janeiro, desde entrenar a aspirantes a luchadores en las favelas hasta organizar emocionantes torneos. Con una mezcla única de estrategia, simulación y, por supuesto, acción de artes marciales, Martial Arts Tycoon: Brazil promete cautivar a los aficionados de diversos géneros.

“Cuando Chance se puso en contacto conmigo para hablar de Martial Arts Tycoon: Brazil en el BIG Festival de este año, me convenció de inmediato”, afirma Gustavo Steinberg, creador y director ejecutivo del BIG Festival. “Chance tiene una visión extraordinaria del potencial sin explotar del mercado brasileño de juegos, y Martial Arts Tycoon: Brasil está preparado para ser un éxito masivo con el apoyo de la comunidad de jugadores más apasionada del planeta. Estamos encantados de incluir a Chance, Good Dog Studios y Martial Arts Tycoon: Brazil en el BIG Festival 2023 y no podemos esperar a saber más sobre el juego en los próximos meses”.

“Brasil siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Tras mi paso por Infinity Ward hace más de 10 años, me mudé a Brasil para vivir y entrenar jiu-jitsu. Allí conocí a algunos de mis mejores amigos del mundo, y puedo hablar por experiencia propia cuando digo que los jugadores brasileños son el grupo de jugadores más apasionado que he conocido”, afirma Glasco. “Es un honor estrenar Martial Arts Tycoon: Brazil en el BIG Festival de este año. Con este juego, nuestro equipo pretende captar una instantánea auténtica de la vida cotidiana en Brasil, ya sea en las favelas o en lugares más conocidos como Copacabana e Ipanema. Esperamos que el nivel de detalle que volcamos en Martial Arts Tycoon: Brasil enorgullezca a todos los jugadores brasileños cuando se lance el año que viene”.

Martial Arts Tycoon: Brazil se lanzará en PC en 2024 y en consolas más adelante. Para obtener más información, visita el sitio web oficial del desarrollador en www.gooddogstudios.com o sigue el juego en Twitter, Instagram, Discord, TikTok y Facebook para conocer las últimas actualizaciones y noticias.

¿Qué es ABRAGAMES?

ABRAGAMES, siglas de Asociación Brasileña de Empresas de Juegos, se fundó en 2004 y representa a los estudios brasileños que desarrollan títulos para diversas plataformas. El objetivo de la Asociación es promover la creatividad brasileña en el extranjero catalizando la producción de juegos en el país mediante la formación y el marketing.

¿Qué es Brazil Games?

El Programa de Exportación Brazil Games fue creado por la Asociación Brasileña de Empresas de Juegos, ABRAGAMES, en colaboración con ApexBrasil, la Agencia Brasileña de Promoción del Comercio y la Inversión. Nuestro objetivo es promover la industria brasileña de juegos a nivel internacional, desarrollando nuevas oportunidades de negocio para nuestras empresas. El Programa de Exportación de Juegos de Brasil también promueve Brasil como centro de negocios en América Latina e invita a compradores, inversores y editores en nombre de BIG Festival, el Festival de Juegos Independientes de Brasil, el evento internacional más importante de juegos indie y centro de negocios internacionales en América Latina.

¿Qué es Good Dog Studios?

Martial Arts Tycoon: Brasil está siendo desarrollado por Good Dog Studios, una empresa de videojuegos centrada en los empleados con sede en Orlando, Florida, y con veteranos talentos en Brasil y otros lugares de diversas partes del mundo. Está formado por un equipo muy unido de veteranos de AAA que han trabajado en proyectos como Call of Duty, Fortnite, Medal of Honor, Magic the Gathering, The Sims, Rogue Company y Doom.