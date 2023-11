Escuchad, guardianes de las mazmorras: el desarrollador indie Artefacts Studio, en colaboración con Dear Villagers, ha lanzado hoy su diabólico creador de mazmorras, el simulador de gestión Naheulbeuk’s Dungeon Master en PC y Mac a través de Steam, GOG y Epic Games Store al precio de 24,99 $ / 20,99 £ / 24,99 € con un descuento del 10% disponible durante la primera semana del lanzamiento, además el juego cuenta con traducción al español. Las versiones para consola llegarán el año que viene a PlayStation y Xbox.

Esta última entrega de la aclamada franquicia The Dungeon of Naheulbeuk permite a los jugadores crear y personalizar su propia mazmorra maldita. Imagina una mezcla entre la serie Evil Genius y Dungeon Keeper en el universo Naheulbeuk. Para conmemorar este lanzamiento, Dear Villagers ha publicado un nuevo tráiler, así como una retransmisión en directo del juego a cargo de la veterana actriz y protagonista de The Dungeon of Naheulbeuk: El Amuleto del Caos, Felicia Day.

“Todos hemos soñado alguna vez con tener una mazmorra, ¡y Dungeon Master de Naheulbeuk te permite convertir ese sueño en realidad! Y lo que es más, ¡poder construir la Mazmorra de Naheulbeuk según nuestros deseos!”, dijo Bruno Chabanel, director general de Artefacts Studio. “Jugar como un malo te permite dar rienda suelta a tus ruines deseos de caos y destrucción, hemos trabajado duro para asegurarnos de que los jugadores puedan realmente dar rienda suelta a su imaginación en esta simulación humorística, sádica y estúpida. Estamos más que emocionados por ver qué tipo de pandemonio lúdico se le ocurre a nuestra comunidad de jugadores”.

“La serie The Dungeon of Naheulbeuk siempre ha hecho de su escenario un personaje central, así que un juego en el que puedes crear tu propia mazmorra es la combinación perfecta para la franquicia”, dijo John Lang, creador de The Dungeon of Naheulbeuk. “Por mucho que haya disfrutado creando contenido de The Dungeon of Naheulbeuk a lo largo de los años, es una gran alegría sentarse y ver lo que los fans de la franquicia han ideado, y en ese sentido Naheulbeuk’s Dungeon Master me permite sorprenderme y deleitarme constantemente con las creaciones de los jugadores.”

Aquí te compartimos algunas características del juego, que te servirán como consejos para empezar tu carrera como arquitecto del mal:

Crea una taberna de visita obligada para aumentar el turismo. Atiende las necesidades de tus clientes para aumentar tu puntuación en “Destripa Advisor” y aumentar tus ingresos.

Atiende las necesidades de tus clientes para aumentar tu puntuación en “Destripa Advisor” y aumentar tus ingresos. Produce muchos recursos, herramientas y armas . Almacénalos para obtener bonificaciones o véndelos en el mercado para aumentar los fondos de tu mazmorra.

. Almacénalos para obtener bonificaciones o véndelos en el mercado para aumentar los fondos de tu mazmorra. Compra tesoros y reliquias para decorar tus pasillos . Es la forma perfecta de añadir prestigio a tu hogar y atraer más aventureros. Pero ten cuidado con las incursiones. Coloca trampas y contrata guardias para defender tu mazmorra.

. Es la forma perfecta de añadir prestigio a tu hogar y atraer más aventureros. Pero ten cuidado con las incursiones. Coloca trampas y contrata guardias para defender tu mazmorra. Sube de nivel a tus guardias y envíalos a incursiones para recoger recursos de otras mazmorras. Pero ten cuidado: tus rivales enviarán intrusos para hacer lo mismo.

para recoger recursos de otras mazmorras. Pero ten cuidado: tus rivales enviarán intrusos para hacer lo mismo. Mantén contento al personal para evitar huelgas Así evitarás retrasos al abrir tu mazmorra...

Más información sobre Naheulbeuk’s Dungeon Master

Eres Reivax, un mayordomo gobelino mestizo contratado por el gran hechicero Zangdar para que construyas, administres y defiendas su mazmorra en el satírico universo de fantasía heroica de Dungeon of Naheulbeuk. Ambientada años antes de la historia de los RPG tácticos y los cómics de la serie, la Mazmorra de Naheulbeuk está cerca de la bancarrota y cayéndose a pedazos bajo la vigilancia del de Mazmorras. Ahora es tu trabajo reconstruirlo todo, reponer el saldo de la cuenta, restaurar la reputación, contratar empleados y atraer aventureros. Puedes encargarte de eso, ¿verdad?

Como nuevo dungeon master, tendrás que construir una mazmorra y asegurarte de que funciona correctamente como negocio. Haz que pase de ser un establecimiento inestable a una guarida infame. Construye muchos tipos de habitaciones y adórnalas con muebles y decoraciones para que sean funcionales y elegantes. Supervisa la producción de recursos, gestiona la taberna y atrae y mata aventureros con guardias y trampas. Recluta y gestiona esbirros de diversos oficios y orígenes para lograr tus objetivos, y responde a sus necesidades para mantenerlos con vida y evitar un ataque. Sin embargo, ten cuidado con tus rivales, ya que otras mazmorras competirán por ser la mejor, ¡así que envía a tus esbirros en incursiones para recoger tesoros de las mazmorras rivales!

Como nuevo dungeon master, tendrás que construir una mazmorra y asegurarte de que funciona correctamente como negocio. Haz que pase de ser un establecimiento inestable a una guarida infame. | Crédito: dearvillagers.com

Naheulbeuk’s Dungeon Master contará con la banda sonora del creador de The Dungeon of Naheulbeuk, John Lang. Además de crear la serie como una saga de audio libros y luego expandirla a novelas, cómics y juegos, Lang también es músico y cantante por derecho propio, tiene su grupo musical The Naheulband. Lang también participa como actor de doblaje en la versión francesa del juego.

