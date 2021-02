Netflix se ha convertido en una de las plataformas streaming más aclamadas para los amantes de las series. A través de ella la mayoría tiende a visualizar los capítulos de Betty, la Fea, Stranger Things, Élite, entre otros exclusivos de la app para smartphones o para PC.

Si bien, en los últimos años la competencia de aplicaciones streaming se ha ido masificando, como Disney Plus, Apple TV Plus, HBO Plus, Amazon Primer, entre otros, algunos prefieren usar Netflix por su catálogo.

Por ejemplo, una de las series favoritas de momento, luego de mudarse de YouTube Premium, es Cobra Kai. ¿Sabías que puedes disfrutar de series completamente gratis, sin pagar ni un centavo o meter tu tarjeta?

Pues sí, existe un método para hacerlo y de manera legal. El único inconveniente es que el catálogo es bastante limitado, por lo que si deseas disfrutar de más contenido, deberás suscribirte.

CÓMO VER SERIES GRATIS DE NETFLIX

Lo primero que debes hacer es ingresar a Netflix o a cualquier navegador de tu dispositivo móvil, por ejemplo Google Chrome.

Luego de ello redacta la siguiente url: https://www.netflix.com/pe/watch-free

En ese caso hemos colocado pe por ser de Perú. Ello cambiará en tu región, por ejemplo, CL en Chile, MX en México, ES en España, entre otros.

De esta manera podrás disfrutar de algunas series de Netflix gratis. (Foto: MAG)

Posteriormente de ingresar a dicha dirección, verás todo el contenido totalmente gratis que Netflix tiene para ti.

Elige el que desees ver y listo. Ya podrás visualizar de Netflix gratis, sin pago, y de manera legal.

Recuerda que compartir métodos que no son legales puede llevarte no solo a cometer un delito, sino también en baneo permanente de tu cuenta. Asimismo, no hagas caso a las personas que intentan venderte cuenta.