Nintendo inauguró su primera tienda física en Tokio (Japón) en la que los asistentes podrán comprar bolsas, camisetas y tazas de los principales personajes de sus famosos videojuegos.

En el establecimiento no solamente se podrá encontrar merchandising de las más populares franquicias, sino también artículos exclusivos de las sagas The Legend of Zelda y Animal Crossing como juegos de té, cojines, cuadernos, copas, bolígrafos y más.

Otro de los anuncios que llamó la atención de los fans de la compañía nipona fue la colaboración exclusiva con Pokémon, lo que permitirá encontrar productos crossover entre la saga de Game Freak y Super Mario.

Se trata de la primera tienda oficial de Nintendo en Japón. A pesar de que la compañía tiene su sede principal en este país, será la primera oficial en tierras niponas.

Desde 2005, la marca tiene una tienda en Nueva York, en el Rockefeller Center. La segunda Nintendo Store se abrió en junio de este mismo año en Tel Aviv, Israel.

