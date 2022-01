Oppo quiere competir en la gama media y es por ello que ha decidido lanzar en nuestro país el Oppo Reno 6 Lite, un terminal que cuenta con 48 megapíxeles en la cámara frontal, además de Android 11 y una posibilidad de colocar doble SIM.

Probamos el dispositivo durante algunas semanas y debemos destacar tanto puntos positivos como negativos. ¿Lo vas a comprar? Esta es la review del Oppo Reno 6 Lite.

DISEÑO

El Oppo Reno 6 Lite es un dispositivo cuyo cuerpo está hecho completamente de plástico pulido en la parte trasera, pero la compañía le añade una especie de escarchado que lo hace brillante y hasta cambie de apariencia en caso lo expongas en el sol.

En ese mismo apartado contamos con un islote de cámaras enmarcadas por material de aluminio, diseño que se está popularizando con respecto al gama media. Allí tenemos triple cámara con inteligencia artificial.

Una de las cosas que debemos decir es que el Oppo Reno 6 Lite no tambalea en caso lo coloques sobre una superficie plana, eso quiere decir que lo puedes usar con su case o sin él y no llevará a que se resbale de la mesa.

Por otro lado, en sus lados hechos de aluminio, Oppo Reno 6 Lite cuenta con un botón de encendido y apagado, así como los de volumen con la ranura para la doble SIM Card. Mientras que en la parte baja ubicamos un puerto USB Tipo-C y el Jack 3.5 para los audífonos.

El terminal viene con desbloqueo facial o también puedes configurar el lector de huella bajo la pantalla, algo que muy pocos dispositivos de gama media apuestan y, lo mejor de todo, es que es bastante rápido.

El Oppo Reno 6 Lite viene en una tamaño de 160.3 x 73.8 x 8 mm y pesa 175 gramos. Si bien el dispositivo es bastante simple en diseño, el hecho de que no se le añadan demasiados botones o características que terminen por engordar el equipo, es un punto a favor.

PANTALLA

El Oppo Reno 6 Lite lleva una pantalla de 6.43 pulgadas, misma que brinda colores netamente brillantes y vibrantes, permitiendo que no se pierdan detalles en caso lo expongas al sol. Además se le incluye un brillo balanceado y que puede llegar hasta los 600 nits, más que suficiente para que no se pierdan las notificaciones.

En el dispositivo también podemos encontrar niveles altos de fotogramas, aunque queda limitado al momento de visualizar series y películas en 1080 píxeles al tener 1080 x 2400 pixeles en su estructura 20:9, ello incluye también en los juegos quienes solo acceden a una tasa de refresco de 30 fps.

La perforación en la esquina de la pantalla no interfiere en el contenido en caso desees ver los videos de YouTube o Netflix en un formato tradicional. Puedes ampliar la pantalla como desees, pero el agujero no es tan molestoso y te terminas acostumbrando.

Por otro lado, el dispositivo si bien no permite cambiar la tasa de refresco, las animaciones y el sistema de pulsaciones en la pantalla es bastante rápido, incluso teniendo dos aplicaciones a la vez. La display dividida no experimenta ningún tipo de parpadeo ni retrado en la ejecución.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Oppo Reno 6 Lite no tiene muchos límites en este apartado, por lo general satisface las necesidades de las personas en comprar un terminal con las famosas 3 “b”: bueno, bonito y barato. No hay retrasos en caso quieras ejecutar apps de edición como Capcut, KineMaster, TikTok, tampoco notarás lag excesivo.

Su componente interno le juega para bien: lleva Snapdragon 662 y que te permita incrementar la memoria RAM de 2 GB hasta 5 GB lo hace más que suficiente para las labores diarias y quizá abrir uno que otro juego.

Con esta función podrás obtener 11 GB de memoria RAM sumado los 6 GB que vienen en el interior del equipo. Eso sí, deberás reiniciar tu celular para que se activen. Estos GB se extraen del almacenamiento interno que es de 128 GB, por lo que deberás tener ese espacio libre en caso quieras ampliar su performance.

¿Qué hay sobre el rendimiento? En el caso de los videojuegos el Oppo Reno 6 Lite se comporta de manera correcta. Si bien los gráficos tardan en cargar en un inicio, el desenvolvimiento de los mismos se hace notorio conforme avanzamos las partidas.

Pudimos abrir FreeFire, Alphat 9 y Pokémon United y el equipo no pestañeaba demasiado. Eso sí, se presenta una ligera calentura en su carcasa de plástico, por lo que es buena idea y recomendable dejarlo reposar para no dañar su batería, mas no aparece una notificación sobre la elevación de la temperatura.

Otro detalle que no debemos dejar pasar es que el Oppo Reno 6 Lite llega con Android 11 y una capa de personalización ColorOS 11.1, misma que no solo es amigable, sino que es bastante ligera, con pocas animaciones y notoriamente cómoda. Se desconoce si hará un upgrade a Android 12, pero durante el tiempo de uso hemos recibido parches de seguridad por parte de Google.

CÁMARAS

El Oppo Reno 6 Lite lleva triple cámara trasera encabezados por un lente de 48 megapíxeles que se luce con buen nivel de detalle. La compañía ha decidido dotar este sensor con inteligencia artificial y no hay deformación de la imagen.

Pudimos realizar tomas desde un cielo despejado y la cámara creaba un ecosistema balanceado, generando que las sombras queden aisladas de la fotografía.

Eso sí, debes considerar que el lente principal trabaja de manera correcta cuando hay demasiada luz de por medio ya que su apertura de 1.7 brinda mayor entrada de luminosidad y, por ende, refleja que los colores no salgan pastelizados.

Si bien los resultados son óptimos, es bueno precisar que el disparo del Oppo Reno 6 Lite es bastante rápido y muy bien aprovechado. Captando esos momentos que salen imprevistos y que, por lo general, son las mejores tomas.

Ya conforme se produce el sunset, la calidad fotográfica decae, y las luces de la ciudad tienden a producir un efecto rebote, aunque también se nota un poco de ruido para que lo tengas presente.

Por otro lado, el lente macro y el de profundidad trabajan en conjunto con el principal. El primero de ellos permitirá que te acerques al objetos bastante cerca, aunque debes pulsar un poco la pantalla para que se produzca el cambio de la cámara.

Mientras que en el de profundidad, si bien delinea bien las cosas, esta no suele ser demasiado perfecta en caso no haya mucha iluminación o se detecte algo de sombra.

Finalmente, en el tema de la cámara frontal hemos notado que el Oppo Reno 6 Lite viene con 16 megapíxeles. La configuración está bien hecha, aunque hemos notado pastelización y filtro en los selfies, falseando un poco la realidad.

BATERÍA

Si hay un detalle en el sector de gama media que encanta a los usuarios es que los dispositivos tienden a brindar una batería amplia y el Oppo Reno 6 Lite no es la excepción. Viene con 5000 mAh, más que suficiente y que puede aguantar hasta 2 días en caso solo decidas visualizar algunos videos de YouTube, responder mensajes de WhatsApp o simplemente chequear los correos de tu trabajo.

¿Qué sucede si hago clases escolares virtuales o tiendo a jugar? En caso decidas incrementar la potencia y añadir videojuegos y aplicaciones como la cámara, la batería puede llegar a durar hasta las 10 horas en promedio, casi más de una jornada de trabajo normal.

Por otro lado, una de las cosas que me ha gustado del Oppo Reno 6 Lite es viene con tecnología fast charging de 33W. Eso sí, es necesario que debas usar los cargadores originales para que así puedas obtener el 50 % de la batería en 30 minutos, mientras que en una hora con 10 llegar al 100%.

