Por primera vez se realiza este tipo de juego que ha encantado a muchos en Twitter. ¿Eres fanático de las películas? ¿Ya te has visto todos los documentales y hasta los cortos animados? El domingo 9 se desarrollarán los Oscar 2020, el premio de la Academia que muchos siguen desde sus casas y hacen sus apuestas para saber quién se llevará las estatuillas de oro.

Aunque este año no hay muchas sorpresas en las categorías actorales, existe mucha expectativa por quién se llevará el galardón a Mejor Película, Mejor Director y diversidad de categorías técnicas.

Para ello, la Academia de Hollywood ha puesto en Twitter una interesante trivia para que tú elijas cada uno de los ganadores y así puedas saber quién será el ganador de este domingo. ¿Cómo se hace?

El primer paso es ingresar a la cuenta de los Oscar 2020, @TheAcademy. Luego enviarle un mensaje. Escribe un saludo y te mandarán un texto que dice lo siguiente: “Think you know who will take home an Oscar this year? Make your Oscars predictions and tune in Sunday, Feb. 9, to see how you did!” .

Así puedes elegir cuáles serán los ganadores del Oscar 2020. (Foto: Twitter)

Debajo del texto introductorio, notarás que hay una palabra que dice “I’m ready”. Pulsa sobre ella y Twitter empezará a lanzarte la pregunta para que aciertes las 24 categorías que se repartirán en los Oscar 2020.

Entre algunas categorías hallarás las de Mejor canción, Mejor Edición, Mejor cinematografía, Mejor Guión Original, Mejor Guión Adaptado, Película internacional, entre otros.

Cuando culmines en elegir las 24 categorías, al final el Twitter de la Academia te brindará un cuadro resumiendo toda tu elección. Podrás guardarlo o compartirlo con tus amigos usando el hashtag #Oscar2020.

MEJOR PELÍCULA

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once upon a Time...in Hollywood

Parasite

MEJOR ACTOR

Antonio Banderas - Pain and Glory

Leonardo DiCaprio - Once upon a Time...in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - The Two Popes

MEJOR ACTRIZ

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renée Zellweger - Judy

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once upon a Time...in Hollywood

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie - Bombshell

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

MEJOR FOTOGRAFÍA

The Irishman - Rodrigo Prieto

Joker - Lawrence Sher

The Lighthouse - Jarin Blaschke

1917 - Roger Deakins

Once upon a Time...in Hollywood - Robert Richardson

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

The Irishman - Sandy Powell y Christopher Peterson

Jojo Rabbit - Mayes C. Rubeo

Joker - Mark Bridges

Little Women - Jacqueline Durran

Once upon a Time...in Hollywood - Arianne Phillips

MEJOR DIRECCIÓN

The Irishman - Martin Scorsese

Joker - Todd Phillips

1917 - Sam Mendes

Once upon a Time...in Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Bong Joon Ho

MEJOR DOCUMENTAL

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

MEJOR EDICIÓN

Ford v Ferrari - Michael McCusker y Andrew Buckland

The Irishman - Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit - Tom Eagles

Joker - Jeff Groth

Parasite - Yang Jinmo

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Corpus Christi - Polonia

Honeyland - Norte de Macedonia

Les Misérables - Francia

Pain and Glory - España

Parasite - Corea del Sur

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

Bombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker

Joker - Nicki Ledermann y Kay Georgiou

Judy - Jeremy Woodhead

Maleficent: Mistress of Evil - Paul Gooch, Arjen Tuiten y David White

1917 - Naomi Donne, Tristan Versluis y Rebecca Cole

MEJOR MÚSICA

Joker - Hildur Guðnadóttir

Little Women - Alexandre Desplat

Marriage Story - Randy Newman

1917 - Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker - John Williams

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” de “Toy Story 4”

“(I’m Gonna) Love Me Again” de “Rocketman”

“I’m Standing With You” de “Breakthrough”

“Stand Up” d “Harriet”rozen II”

“Stand Up” ed “Harriet”

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once upon a Time...in Hollywood

Parasite

MEJOR CORTO ANIMADO

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

MEJOR CORTOMETRAJE

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Ford v Ferrari - Donald Sylvester

Joker - Alan Robert Murray

1917 - Oliver Tarney y Rachael Tate

Once upon a Time...in Hollywood - Wylie Stateman

Star Wars: The Rise of Skywalker - Matthew Wood y David Acord

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Ad Astra - Gary Rydstrom, Tom Johnson and Mark Ulano

Ford v Ferrari - Paul Massey, David Giammarco y Steven A. Morrow

Joker - Tom Ozanich, Dean Zupancic y Tod Maitland

1917 - Mark Taylor and Stuart Wilson

Once upon a Time...in Hollywood - Michael Minkler, Christian P. Minkler y Mark Ulano

MEJOR EFECTOS ESPECIALES

Avengers: Endgame - Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken y Dan Sudick

The Irishman - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser y Stephane Grabli

The Lion King - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Elliot Newman

1917 - Guillaume Rocheron, Greg Butler y Dominic Tuohy

Star Wars: The Rise of Skywalker - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach y Dominic Tuohy

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

The Irishman - Puesta en escena por Steven Zaillian

Jojo Rabbit - Puesta en escena por Taika Waititi

Joker - Escrito por Todd Phillips y Scott Silver

Little Women - Escrito por Greta Gerwig

The Two Popes - Escrito por Anthony McCarten

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Knives Out - Escrito por Rian Johnson

Marriage Story - Escrito por Noah Baumbach

1917 - Escrito por Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns

Once upon a Time...in Hollywood - Escrito por Quentin Tarantino

Parasite - Puesta en escena por Bong Joon Ho y Han Jin Won

