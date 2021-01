A raíz del trabajo remoto, la teleducación y el crecimiento del ecommerce en tiempos de pandemia, los hackers y ciberdelincuentes están más atentos a los descuidos de los usuarios para activar sus ataques de ‘phishing’ mediante un correo electrónico, ¿qué es esta estafa y cómo prevenirla?

Mediante un mensaje dentro de una simulación de página legítima o sitio web de una tienda, marca o banco, los delincuentes buscan que el usuario brinde claves personales o información sobre sus tarjetas de crédito o débito. Ellos solicitan datos de cuenta bancaria y clave de acceso.

Este delito informático para conseguir información confidencial merece toda la atención del usuario para no caer en sus redes. “Se han generado riesgos más peligrosos con el teletrabajo, pues muchas veces no se toman las medidas necesarias para proteger la información”, explicó Narciso Basic, Business Information Security Officer de Equifax.

Cómo protegernos

Equifax brinda recomendaciones clave que tanto los usuarios como colaboradores deben de tener en cuenta para evitar caer en en el ‘phishing’.

1. Cuidado con las ventanas emergentes: Diversas webs generan estas ventanas con el fin de ofrecer a los usuarios información adicional; sin embargo, algunas pueden ser peligrosas, e inclusive son diseñadas especialmente para dar clic en un botón y que esta pueda llevarlo a un sitio falso.

2. No dar clic a enlaces de correo que parezcan sospechosos: Los mensajes pueden parecer muy convincentes, se debe tener mucho cuidado y revisar hasta el más mínimo detalle. Algunos ejemplos que deben alertar son: el nombre del remitente, la dirección larga o complicada, un asunto alarmista y ofertas de descuentos como incentivo.

3. Evite los links de mensajes de texto sospechosos: Recuerde que no debe abrir un enlace que no provenga de una fuente confiable. Por ejemplo, la dirección de una compañía como Amazon siempre será Amazon.com por lo que, si su link cuenta con algún guion o detalle sospechoso, no lo abra.

4. Realice transacciones bancarias en sitios oficiales: Visite y realice sus transacciones en aquellos sitios web a los que le tenga confianza y que gocen con una buena reputación. Inclusive debe de revisar si la conexión es segura, es importante evitar redes de wifi públicas.

5. Cambie las contraseñas de manera regular y no las comparta con nadie: Debe actualizar sus contraseñas de manera regular. Se recomienda que esta sea un conjunto de combinaciones de varias palabras que, si bien no tengan una relación lógica entre ellas, si las tenga para ti, de manera que puedas recordarlas. No reutilice las contraseñas en más de una web y recuerde no compartirlas con nadie.