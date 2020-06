¿Continúas jugando el videojuego para smartphone? Entonces debes leer esto. Pokémon GO no se cansa de actualizar su aplicación y por fin ha anunciado la llegada de su nueva forma de poder invitar a todos tus amigos a sumarse a una incursión que está cerca a tu casa. Eso sí, deberá contar con un requisito indispensable.

Como sabemos Pokémon GO está ayudando a varias personas a que no pierdan el hilo de jugar y es por ello que ha desarrollado la posibilidad de capturar un Pokémon diario, recoger regalos de las pokeparadas lejanas, participar de luchas con tus amigos, etc.

Pero no solo eso, con la última versión del videojuego para smartphone de Niantic ya es posible realizar incursiones lejanas siempre y cuando cuentes con un pase especial.

Ahora se le añade la función de poder realizar incursiones invitando a tu compañero. Para poder emplear este tipo de función, tu compañero deberá actualizar Pokémon GO antes de jugar contigo. Luego realizar estos pasos.

CÓMO INVITAR A TU AMIGO A UNA INCURSIÓN EN POKÉMON GO

Lo primero que ambos deben verificar es que tengan la última versión de Pokémon GO en sus dispositivos, sea Android o iPhone

Cuando la función esté disponible, verás un botón de “+” mientras esperas en las salas públicas como en las privadas de las incursiones que estés participando.

Si pulsas el botón “+”, podrás invitar hasta cinco amistades para que te acompañen.

Tus amistades podrán ver las invitaciones a las incursiones en su pantalla Cerca o en sus notificaciones push. Estas invitaciones les permitirán entrar en la sala de espera de la incursión. Tus amigos utilizarán un pase remoto solo cuando dé comienzo el combate, no al entrar en la sala.

Cabe precisar que el pase remoto para las incursiones cuesta alrededor de 100 Pokémonedas y puedes adquirir 3 de ellas por 250 Pokémonedas en Pokémon GO.

