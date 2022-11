WhatsApp Plus sigue generando gran cantidad de adeptos y es que la aplicación no solo ofrece el cambio de color de toda la plataforma. sino también funciones que no se encuentran en WhatsApp de Meta. ¿Has tenido error para instalar el APK? Aquí te ayudamos a solucionarlo.

¿Por qué no puedo instalar el APK de WhatsApp Plus?

El primero de ellos tiene que ver porque aún conservas WhatsApp normal. Para ello debes desinstalar la aplicación de tu móvil y proseguir en descargar e instalar el APK de WhatsApp Plus.

Otro detalle que debes tomar en cuenta es que WhatsApp Plus solo se instala si tienes la protección de Google desactivada. Para ello anda a Google Play, luego ingresa a tu foto de perfil y en ese instante deberás pulsar donde dice Play Protect. Ahora anda al ícono del engranaje y deshabilita el botón de “Analizar las apps con Play Protect”.

Si eso no ha funcionado, puede que haya algunos componentes de WhatsApp Plus que todavía no han sido desinstalado. Para ello anda a Ajustes, Aplicaciones y luego busca WhatsApp. Si observas un archivo, elimínalo.

Otro detalle si te sale error en la instalación de WhatsApp Plus se puede deber a que el APK que has descargado no es el más actual. Revisa siempre si hay una nueva actualización o no.

Uno de los errores más comunes de por qué no puedes instalar WhatsApp Plus se debe a que aún cuentas con WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Cómo descargar la última versión de WhatsApp Plus V22.00?

Para poder descargar WhatsApp Plus V22.00 es necesario desinstalar WhatsApp normal.

Lo mejor será realizar una copia de seguridad de tus conversaciones.

Recuerda que si no te gusta WhatsApp Plus V22.00 puedes regresar a WhatsApp normal.

Ahora descarga WhatsApp Plus V22.00 sin publicidad o anuncios usando este enlace .

. Dale los permisos correspondientes a tu celular para instalar apps de terceros.

Luego registra tu número e ingresa el código de verificación.

Tras ello ya podrás usar WhatsApp Plus V22.00 en tu celular.

Recuerda siempre mantenerlo actualizado para evitar posibles sanciones por parte de WhatsApp normal.

