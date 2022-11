¿Te has dado cuenta de que algunos celulares , en especial los más actuales, ya no tienen Radio FM? Esto se debe a varios motivos. ¿Crees que es necesario o ya no tiene sentido? Aquí algunas respuestas a la tan recurrente pregunta.

¿Por qué los celulares Android ya no tienen Radio FM?

Los celulares que cuentan con Radio FM instalada como aplicación tienen una función que pocos dispositivos cuentan: una antena interna.

De esa manera, cuando conectas tus auriculares, esa antena recepciona señal a través del cable de los audífonos.

En caso los saques de tu smartphone, puede que te quedes sin señal.

Los actuales celulares, en especial los de gama alta, no cuentan con Radio FM debido a que han reemplazado esa antena para colocar más componentes.

De esa manera también les permite improvisar un diseño más sofisticado.

Incluso, algunos smartphones no tienen puerto jack 3.5, por lo que no hay posibilidad para acceder a una Radio FM.

Si bien existen apps que nos permiten escuchar Radio FM, estas consumen demasiados megas.

Varios celulares actuales no cuentan con Radio FM y hoy te diremos por qué. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Cómo eliminar el ícono del mensaje de voz en tu celular?

Si te molesta ese ícono es bastante simple eliminarlo.

Lo mejor de todo es que no es necesario tener que instalar aplicaciones de terceros para borrar el ícono de mensaje de voz.

Solo ingresa a los Ajustes de tu smartphone Android.

Allí dirígete a Aplicaciones.

En la parte baja verás la pestaña de “Teléfono” o en su caso “Servicios telefónicos”.

Allí anda a “Información de la aplicación”.

Y en ese momento pulsa en “Detener”.

Con ese paso el ícono del mensaje de voz habrá desaparecido de tu smartphone.

