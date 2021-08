Cuando uno piensa en audífonos gamer, lo primero que se viene a la cabeza de todos son enormes auriculares o headsets con luces leds por todos lados, cancelación de ruido y muchas opciones de configuración. ¿Qué pasaría si todo esto lo podrías encontrar en unos earbuds inalámbricos? Razer lo ha hecho posible con los nuevos Hammerhead True Wireless.

Estos nuevos audífonos fueron creados para brindar toda la funcionalidad de un headset gamer con la comodidad de unos earbuds, que no solo sirven para jugar sino que también tienen funcionalidades que cualquier amante del sonido agradecería para su día a día.

Si bien es cierto que este implemento puede no ser perfecto para lo ambicioso que es, presenta un gran competidor para los AirPods de Apple, los Mi True Wireless de Xiaomi e incluso con los headsets gamer de marcas como HyperX, Logitech y, por qué no, la misma Razer.

ESPECIFICACIONES

Los nuevos Razer Hammerhead True Wireless X tienen un modo de audio para juegos que acelera a 60ms (Foto: Razer)

Los nuevos audífonos Hammerhead True Wireless X cuentan con una iluminación Razer Chroma RGB, alimentación ANC con micrófonos duales que incorporan cancelación de ruido ambiental (ENC) y puntas de silicona para las orejas.

Los nuevos Hammerhead también ofrecen hasta 32,5 horas de duración de la batería para complementar el estilo de vida activo de los gamers. Para mejorar aún más la experiencia de audio, los audífonos se conectan sin problemas a la aplicación Razer Audio, disponible en Google PlayStore y Apple App Store.

La app permite una personalización única del perfil de sonido para la música y los juegos en cualquier dispositivo con Bluetooth, incluyendo consolas que permitan una conexión externa. Sus botones táctiles permiten subir el volumen, cambiar a modo de juego de 60ms, pausar, adelantar, además de otras características que pueden ser personalizadas en la app ya mencionada.

DISEÑO

El diseño de los nuevos Razer Hammerhead True Wireless X son simples, ergonómicos y causan una gran impresión (Foto: Razer)

El estuche de carga tiene un acabado negro mate y un tamaño mediano con respecto a otros dispositivos, pero aún puede guardarse tranquilamente en cualquier bolsillo. La bisagra abatible tiene una construcción robusta y se gira con fuerza hacia arriba o hacia abajo, dando un sensación de seguridad.

El diseño del estuche de carga es mínimo, con solo un indicador LED en la parte frontal y un puerto de carga USB-C en la parte inferior. No hay un botón de emparejamiento físico en el estuche de carga.

Los propios audífonos, como el estuche, están hechos de plástico duradero. Los earbuds tienen un diseño ergonómico que enganchan perfectamente en la oreja y mantienen un agarre constante en las mismas.

EXPERIENCIA (LO BUENO Y LO MALO)

El estuche de los Razer Hammerhead True Wireless X no tiene ni un botón, solo una luz led para indicar el nivel de batería (Foto: Razer)

Para ser unos audífonos bluetooth TWS, me sorprendió la calidad de audio y la cancelación de sonido que puede tener, a diferencia de otros dispositivos que prometen un estándar de audio y no cumplen con lo que los gamers necesitan al momento de la verdad.

Hablando de eso, el modo de juego de 60ms realmente se luce en juegos FPS al estilo de Valorant, CS: GO o incluso juegos de supervivencia, donde reaccionar a cada sonido del juego es vital para tu victoria o tu derrota. Aunque no mejore tu velocidad de reacción, esos milisegundos pueden hacer una gran diferencia.

El diseño de los nuevos Razer Hammerhead True Wireless X permiten que se adapten a cualquier oreja y actividad física (Foto: Razer)

Ahora, dejando de lado su objetivo final, los Hammerhead True Wireless X destacan también porque son muy versátiles. Ya sea que los necesites para trabajar, escuchar música en el gimnasio, para un viaje o en cualquier lugar, estos audífonos bluetooth te transportarán a tu mundo ideal para concentrarte en tus tareas diarias.

En puntos negativos, son tan útiles que es difícil encontrar una excusa para quitártelos si juegas, trabajas y haces ejercicio con ellos, por lo que aquellos que se sientan incómodos con los earbuds tendrán algunos problemas. Fuera de eso, para todo lo que trae, incluso el precio de 100 dólares no podría ser considerado elevado, comparado con otros headsets del mercado que ofrecen lo mismo y hasta menos con otro diseño.

COMENTARIOS FINALES Y OPINIÓN PERSONAL

Los nuevos audífonos de Razer no solo están enfocados para los gamers, sino para todos los amantes del sonido que requieren calidad en unos audífonos TWS (Foto: PCGamer)

Con todo lo dicho, es difícil encontrar algún aspecto negativo a los audífonos Hammerhead True Wireless X más allá de lo ya mencionado, pero eso dependerá de cada consumidor y de sus preferencias en cuando a audio. Razer con estos audífonos demuestra que, aunque su marca esté enfocada netamente a los gamers, sus dispositivos dan la talla para cualquier otro nicho que necesite una buena calidad de audio.

En lo personal, es sin duda uno de los mejores earbuds TWS que he probado y que te dan la funcionalidad única de modo de juego que sirve mucho en cada partida. Es una buena inversión para cualquiera que necesite unos audífonos bluetooth para jugar, hacer ejercicio, trabajar, etc. y no esté buscando un enorme headset para su set-up.