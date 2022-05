Con un color verde, realme ha decidido lanzar en nuestro país su nuevo gama media con algunas características buenas y otras que dejan un poco a la imaginación, se trata del realme C35 , el smartphone que de seguro se convertirá en el engreído de algunos.

En MAG hemos probado el celular con sistema operativo Android durante algunas semanas y ya tenemos la review completa del realme C35 . ¿Bueno o malo? Te lo contamos.

DISEÑO

El realme C35 lleva un diseño bastante fino resaltado por su color verde que luce bonito a la mano. Aunque es un plástico pulido, hay que tener mucho cuidado en dominarlo y sobre todo comprarle su case, ya que puede ser bastante frágil en caso se caiga al suelo.

El smartphone tiene medidas de 164.4 x 75.6 x 8.1 mm y pesa alrededor de los 189 gramos, lo que lo hacer ser un poco pesado.

En sus frames encontramos un puerto USB Tipo-C, el jack 3.5 para los audífonos, los botones de volumen, el de encendido y apagado que funciona como lector de huella, y la ranura para colocar dos NanoSIM y una MicroSD.

Por otro lado, en su fachada tenemos una display de 6.6 pulgadas y, a diferencia de los demás materiales, este está protegido por Panda Glass. ¿Qué es eso? Lo tocaremos más adelante. En ella apreciamos un notch en forma de gota. ¿Aún? Sí.

Por otro lado, además de ese color verde agua de la zona trasera, tenemos un módulo de cámaras en un módulo que no sobresale demasiado del cuerpo y, por ende, no tambalea en la mesa.

PANTALLA

El realme C35 cuenta con una pantalla de 6.6 pulgadas y ocupa el 84 % de toda la fachada, aunque el pequeño notch suele ser el elemento que acorta la visualización. Si bien los bíseles inferiores como superiores son un poquito gruesos, en el tema de la reproducción de contenido tiende a dejar satisfecho a los usuarios.

El celular permite visualizar clips de YouTube, Netflix, Disney Plus, entre otros, a una calidad de 1080 píxeles a 48 fotogramas. La resolución es de 1080 x 2408 pixeles, por lo que no es posible aquí ver 2106 píxeles o reproducción en 4K.

La display con tecnología IPS LCD tiene buenos reflejos al momento de ver nuestro contenido. Si bien los negros no son tan intensos, por lo menos se defiende manteniendo una saturación y brillo óptimos cuando nos encontramos bajo techo. ¿Y en el sol? Pues es posible que algunas notificaciones o alertas se pierdan debido al rebote de luz.

¿Qué es Panda Glass? Si bien es casi similar a un Gorilla Glass 4, es mejor colocarle siempre una lámina de vidrio para evitar posibles rajaduras o roturas por si se te cae al suelo.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El realme C35 lleva 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento que le ha caído bien y sin saturación o lag de por medio. Pese a que no se le puede agregar más memoria RAM, es más que suficiente y se defiende.

Solo en ocasiones específicas hay presencia de lentitud, no es para desesperarse, pues el smartphone tiende a responder bastante rápido a las respuestas táctiles o al tema de desbloqueo mediante la huella dactilar.

¿Hay un error? Una de las cosas que nos ha pasado es que al momento querer actualizar el teléfono, este no nos permitía descargar e instalar el update. De seguro tiene un secreto, pero no lo he descubierto hasta el momento de esta review.

De igual forma, el realme C35 viene con procesador Unisoc Tiger T616, mismo que funciona bien gracias a Android 11 con la capa ligera de la marca denominada realme UI 2.0, misma que se siente como versión de Android One.

¿Y para juegos? Hemos FreeFire y las animaciones no desilusionan, van correctamente pese a que iba una descarga en segundo plano. Desde la salida del avión hasta el desembarque de los personajes, no hubo paralización o cuadros robóticos en la animación.

De igual forma Call of Duty el cual, pese a que su nivel de gráficos fue medio, se desempeñó bastante bien sin haber retrasos entre lo que se mira y lo que se escucha. Tampoco hubo algún tipo de demoras en los disparos y la velocidad en que se movían los personajes no dificultaba los disparos o la precisión de ellos.

CÁMARAS

El realme C35 lleva triple sensor trasero, aunque uno haga todo el papel: en él tenemos un lente de 50 megapíxeles, 2 el macro y 0.3 el Depth sensor. Mientras que la frontal es de 8 megapíxeles.

La cámara estándar del celular actúa bien siempre y cuando haya buenas condiciones de luminosidad. Es mejor usarla en exteriores cuando hay demasiada luz solar ya que, al detectar algo de sombra, puede que luzcan opacas.

El HDR le brinda enriquecimiento a los colores del dispositivo; sin embargo, hemos notado algo, los disparos suelen ser un poco lento y, aunque uses el modo automático, el procesamiento de la imagen también demora alrededor de los 4 segundos.

Aunque se puede esperar, puede que este detalle no le termine por gustar a los fans y creo que esto también mejora con la actualización que no hemos podido instalar.

Por otro lado, lo que sí debo destacar es que, pese a que el lente de profundidad tiene poca resolución, trabaja bastante bien. Tan solo debes acercarte el objeto para que la cámara lo reconozca y active esta función. El bordeo que realiza es bueno, aunque a veces suelen aparecer ciertos desajustes.

En cambio, el lente macro sí es necesaria buena iluminación y, sobre todo, un buen pulso para poder obtener resultados favorables. En caso pretendas usarlo de noche, puede que no sea del todo positivo.

En el tema de las selfies, estas tienden a fotografiar de manera correcta, aunque cuando te encuentras bajo techo suelen ser más oscuras de lo normal, con contrastes un poco fuertes, pero el nivel de detalle está bien implementado para ser una cámara de 8 megapíxeles.

BATERÍA

El smartphone lleva una batería de 5000 mAh, lo que garantiza hasta día y medio sin conectarlo al tomacorriente en caso realices labores básicas como responder correos en Gmail, visualizar tus redes sociales como Instagram o TikTok e incluso WhatsApp.

En caso necesites instalar programas como juegos o utilizar la cámara al extremo, la batería puede durar entre 6 a 7 horas en conjunto. Si bien cuenta con una carga de 15 w, el proceso de obtención de energía suele ser bastante lento. Tendrás el 50 % en 47 minutos, mientras que el 100% en una hora y media.

CONCLUSIONES