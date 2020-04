Samsung no solo quiere dejar las características del Galaxy S20 para dicho equipo, sino que ahora agregarán a los dispositivos Galaxy S10 y Galaxy Note 10 nuevas funciones a partir de marzo y el resto de abril. ¿Qué cosas traerá? ¿Qué cosas cambiarán? Aquí te contamos al detalle todo.

Los usuarios no solo podrán tener el sistema operativo One UI 2.1, sino también se incluirá el modo Single Take (toma única). De momento no se ha mencionado si estas características también estarán presentes en modelos de gama media.

Entre algunos cambios que tendrán los Galaxy S10 y Note 10 con funciones del S20 son:

Mejoras de fotografía y video: Esta actualización de software trae experiencias de foto y video selectas del Galaxy S20 a las series Galaxy S10 y Note10. Con Single Take, los usuarios podrán participar del momento mientras lo capturan con la tecnología de inteligencia artificial integrada. Single Take utiliza el sistema de cámara y la IA para capturar varias fotos y videos a la vez, y les recomienda la mejor toma

Una novedad es que la aplicación Galería agrupa automáticamente tomas similares del mismo tema. (Foto: Samsung)

Por otro lado el Modo nocturno mejorado en la serie Galaxy S10 y la adición del modo Night Hyperlapse (hiperlapso nocturno) en las series Galaxy S10 y Note10, podrán capturar aún más fotos y videos con poca luz.

Para los aspirantes a cineasta, Pro Video brinda aún más control, permitiendo al usuario ajustar configuraciones como ISO, velocidad de obturación y nivel de exposición. También se puede alternar entre las cámaras delanteras y traseras mientras se graba un video.

Con Single Take, los usuarios podrán participar mientras lo capturan con la tecnología de inteligencia artificial integrada. (Foto: Samsung)

Galería inteligente: Esta actualización también trae una variedad de características que ayudarán a organizar el contenido de la galería. Gracias a la tecnología de IA, con el recurso Clean View (vista limpia) habilitado, la aplicación Galería agrupa automáticamente tomas similares del mismo tema para que esta sea más organizada

Funciones de Compartir fáciles: Ahora se podrá compartir contenido con más rapidez. Con Quick Share se puede ver que contactos están cerca y compartir fotos, videos o incluso archivos grandes con varias personas.

Cabe precisar que, si bien se ha anunciado marzo como primera fecha, esta puede variar según el mercado, la operadora y el modelo.

VIDEO RECOMENDADO

Las principales novedades de los nuevos celulares de Samsung

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RELACIONADOS

Coronavirus: cómo desinfectar tu celular para prevenir el contagio de COVID-19 (14/03/20)

Samsung Galaxy Z Flip: conoce todo sobre el nuevo smartphone plegable

Así es el nuevo smartphone plegable de Samsung (12/02/20)