LISTADO COMPLETO | Las actualizaciones no se detienen en los diversos equipos de las distintas marcas que hay en el mercado. Hace poco Xiaomi lanzó su nueva capa de personalización, el MIUI 2, ahora Samsung ha hecho lo mismo con algunos dispositivos Galaxy con One UI 2.1. ¿Cuáles son los teléfonos que se actualizarán de manera oficial? ¿Qué cosa recibirán?

Cuando llegue esta actualización a tu dispositivo, notarás que pesa por lo menos más de 1 GB de almacenamiento, por lo que deberás estar pegado a tu wifi para así descargarlo de manera tranquila, sin temor a que se te gasten los megas.

One UI 2.1 de Samsung ya viene integrado en los nuevos celulares de la compañía, estamos hablando del Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra. ¿Cuándo llegará a mi celular? Aquí te lo contamos.

Conoce el listado de celulares que se actualizarán a la nueva capa de personalización de Samsung. (Foto: Samsung)

LISTADO DE CELULARES QUE ACTUALIZARÁN A ONE UI 2.1 DE SAMSUNG

Samsung continúa actualizando dispositivos, esta vez priorizarán sus gama alta que se encuentran en el mercado desde hace algunos años. Recuerda que este listado ha sido elaborado en base a la web Sammobile, por lo que tienes que tomar en consideración que es posible que la actualización varíe en tu país.

Según la fuente los primeros dispositivos que podrán obtener One UI 2.1 serán los Samsung Galaxy Flip, el celular que es capaz de doblarse en dos, así como la serie Note 10, como el Note 10 estándar, el Note 10 Plus y el Note 10 5G.

Por otro lado, la misma página también asegura que el celular plegable, el Samsung Galaxy Fold, también conseguirá actualizarse a One UI 2.1. Por otro lado, la serie S10 también recibirá lo mismo en los próximos meses.

Aunque One UI está basado en Android 10, no todos los dispositivos Samsung que ejecutan Android 10 obtendrán la nueva capa de personalización. El Galaxy Note 9 y el Galaxy S9, por ejemplo, no recibirán esta actualización.

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Flip

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10 5G

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 Plus 5G

CÓMO DESCARGAR ONE UI 2.1 EN MI CELULAR SAMSUNG

¿Quieres tener One UI 2.1? Para obtenerlo deberás llevar a cabo estos pasos que son muy sencillos. Únicamente tendremos que dirigirnos a los “Ajustes” y allí desplazarnos hacia abajo hasta donde dice “Actualización de software” y tocamos sobre “Descargar e instalar”.

Cuando nos aparezca una nueva versión simplemente damos en “Descargar”. Es posible que se retrase horas o incluso días hasta que aparezca en nuestro móvil, la actualización OTA se libera poco a poco y podría demorarse.

Conoce todos los pasos para poder realizar la actualización de tu celular Samsung a One UI 2.1. (Foto: Samsung)

Las principales novedades de los nuevos celulares de Samsung

