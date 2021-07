Cada vez que tomamos una foto, muchas veces alguien que no queremos se mete en nuestras tomas o sale un objeto no deseado en la imagen. Con la finalidad de mejorar tus capturas, Samsung ha desarrollado su aplicación para así borrar todas esas cosas que no deseas que aparezcan como por arte de magia.

Si tienes un Samsung Galaxy S21 ahora podrás editar tus fotos de manera simple desde tu propio teléfono móvil, sin tener que recurrir a otras aplicaciones de edición. Con el Editor de Fotos nativo de la Galería de Imágenes, es posible, por ejemplo, borrar aquella persona desconocida que apareció al fondo de la foto que has tomado.

Si es la primera vez que vas a usar la función Object Eraser, debes habilitarla, para ello solo deberás ingresar a la Galería de Imágenes, seleccionar la foto que deseas editar, hacer clic en el icono en formato de lápiz, debajo de la pantalla y después en en los tres puntos en la parte superior derecha. Ahí busca la opción ‘Labs’ y activa Object Eraser.

Una vez que esta función ya está habilitada solo deberás seleccionar la foto que deseas editar, desplazarte por la barra de herramientas de edición de imágenes y hacer clic en el icono Object Eraser recién agregado, hacer clic en el objeto que deseas eliminar de la foto y listo.

Así se vería una foto arreglada con la inteligencia artificial. (Foto: Samsung)

La Inteligencia Artificial del Galaxy S21 analizará automáticamente la imagen para intentar borrar el objeto seleccionado, esforzándose al máximo por mantener la calidad de la foto, sin distorsiones. La IA en el dispositivo también hace sugerencias automáticas de edición, analizando y revisando las fotos guardadas en tu Galería. La función puede corregir la luminosidad de las fotos, ajustar las imágenes que quedaron borrosas y mucho más.

Para ver las sugerencias de ajustes, ingresa a la aplicación Galería de tu S21, selecciona el menú y sigue para “Sugerencias” y “Ver imágenes remasterizadas”. Si te gusta el resultado, simplemente guarda las imágenes editadas en tus Álbumes.