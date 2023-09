Tras su lanzamiento en el Unpacked 2023, en MAG estuvimos ansiosos en querer probar el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5 , el celular plegable que trae una serie de cambios en su estructura. Ahora por fin ya tenemos nuestro veredicto final sobre si es bueno o malo el smartphone.

Aquí la review completa del Samsung Galaxy Z Fold 5 . ¿Qué tal nos pareció? Te lo decimos todo antes de comprarlo.

DISEÑO

El diseño del Samsung Galaxy Z Fold 5 varía respecto a las generaciones anteriores. Por fin la compañía surcoreana lo dota de una estructura mucho más compacta y, sobre todo, que no deja ninguna ranura como para que se introduzca tierra o alguna tarjeta.

El dispositivo viene con la parte frontal con una pantalla de 6.2 pulgadas. Cerrado tiene medidas de 154,9 x 67,1 x 13,4 mm, siendo todavía algo gruesito. Pero lo que más me interesa es que, pese al peso de 253 gramos, se siente más reforzado.

Su display tiene un agujero en la pantalla. Por otro lado, tenemos el botón de volúmen, el de encendido y apagado, además de los dos speaker de audio para que puedas disfrutar de todos tus videojuegos o películas.

En la zona trasera tenemos un diseño completamente limpio donde solo vemos las cámaras que no sobresalen demasiado del cuerpo del terminal. Eso hace que no tambalee en caso recibas una llamada y esté en vibración.

La ranura del Samsung Galaxy Z Fold 5 ahora viene reforzada y ya no tiene ese fastidioso vacío entre pantalla y pantalla. Se pliega por completo. Sus medidas al abrirlo cambian a 154,9 x 129,9 x 6,1 mm. Eso sí, se nota la línea del medio cuando emite colores claros como el blanco, pero cuando miras contenidos oscuros, se vuelve invisible.

De igual forma, sus frames son de plástico, incluso puedes usar un S-Pen especial en el dispositivo para que no te termine rayando. De igual forma lo mejor es no presionar demasiado fuerte con las uñas. Eso sí, los bordes no son imantados por lo que allí puede que una tarjeta termine por desplegar el terminal y hay que tener cuidado.

PANTALLA

La pantalla externa es de 6,2 pulgadas con resolución HD+. Esta es Dynamic Amoled con 2.316 × 904 píxeles. Esta display, ya de por sí, trae unos colores atractivos donde el HDR hace de su magia, generando que tenga un buen contraste en los juegos o videos en 4K, además de poder controlar todo lo que desees con toques bastante simples.

Lo malo se encuentra en su teclado. Si bien se adapta bien a la pantalla, a veces terminas por presionar teclas que no deberías, sobre todo si eres de escribir por el celular. Para ello te recomendamos que mejor lo hagas desplegado, donde el espacio es mejor.

Esta cuenta con 120 Hz te tasa de refresco, igual a la pantalla interna. La display que se dobla es QXGA+ de 7,6 pulgadas y tiene la tecnología Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex, con la que podrás plegar el dispositivo hasta por 5 años.

Tienes una resolución de 2.176 × 1.812 y los movimientos son bastante rápidos, haciendo que disfrutes de cada contenido que abras. Además tienes la capacidad de poder usar los diversos botones como el Edge para que puedas abrir más rápido tus aplicaciones.

Lo bueno es que tanto la pantalla externa como la interna gozan de Always On. Pero en el caso de que quieras que ambos hagan la misma actividad, es decir, que la aplicación siga funcionando así la abras o cierres, debes ir a los Ajustes del celular para lograrlo.

Asimismo tienes la opción para disfrutar tu contenido en la tasa más alta que es la de 2160 píxeles, pudiendo, en ciertos casos, disfrutar del 4K. Además llega a los 60 fotogramas por segundo para que así puedas ver detalles que, usualmente, no se ven a simple vista.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

En cuanto al procesador, Samsung inaugura en el Samsung Galaxy Z Fold 5 el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un procesador bastante potente para cualquier tipo de actividad como la opción para editar tus videos, así como jugar lo que desees.

El terminal viene con 12 GB de memoria RAM de por sí. Al Perú viene en esa modalidad para que así no se te paralice por nada del mundo, incluso cuando estés haciendo la tarea más fuerte. Eso sí, sentirás un poco de calentamiento en la zona trasera, pero no es extremo.

Incluso puedes activar la expansión de memoria a 8 GB más, para que así uses en total 20 GB de RAM y logres mayor desempeño en editar las fotos que quieras, subir tu contenido a redes sociales, chatear, etc., sin necesidad de tener que cerrar todas las apps.

Lo bueno es que Samsung está dando ese beneficio de que, por la compra del Samsung Galaxy Z Fold 5, te duplican los GB. Por lo que si vas a comprar uno de 256 de almacenamiento, obtendrás el de 512 GB sin un costo más.

En el apartado de videojuegos, pudimos abrir Genshin Impact sin ningún tipo de problemas. No hubo trabas ni nada por el estilo, e incluso puedes activar la potencialidad más alta. De esa manera el personaje no girará lento ni disparará o atacará con retraso. Hay buen nivel de gráfico y hasta puedes jugar con la tasa más alta de la app de estrategia.

En el caso de Fortnite sucedió lo mismo. Tampoco no hubo retraso o lag alguno. El terminal ha conseguido lo que algunos plegables aún le cuesta. Por lo menos el fondo y los colores no son expuestos fuera de la realidad. Se mantienen cálidos, ofreciendo verder y celestes prominentes, además de jugar como si estuvieras en la nube. Eso sí, al coger el terminal de lado, puede que tus marcas o huellas dactilares queden expuestas en la pantalla externa.

CÁMARAS

El Samsung Galaxy Z Fold 5 cuenta con triple cámara trasera: una de 50 MP con eje focal de 1.8, el ultra gran angular en 12 megapíxeles con f/2.2 y 123º, mientras que el teleobjetivo se queda en 10 MP y ofrece 3X.

A decir verdad, los dispositivos plegables de Samsung se mantienen sobrios en el tema de las cámaras pues su verdadera novedad se encuentra en que se puede doblar, por ende los lentes podrían disminuir su calidad.

En la aplicación puedes activar los 50 megapíxeles de la cámara principal o sino empezarás a tomarlas todas en 12 megapíxeles. Las imágenes salen bien con buena luz del día o cuando está nublado. Tiende a enfocar correctamente, de manera que cuando te acercas a un elemento la inteligencia artificial te ayudará con el macro.

Los colores no se salen de la realidad. Si bien realzan algo más de lo normal, con un poquito más de contraste, no suelen haber manchas en la fotografía. Sale completamente nítida con los 50 megapíxeles y así evitar que se desconfigure cuando hagas zoom.

En el tema del gran angular, suele perder un poco de luminosidad, pero lo bueno es que trata de hacer un buen trabajo cuando la inteligencia está activa, permitiendo que sus colores sean más realistas o rescatando luminosidad.

En el caso del teleobjetivo, pues esta no pixelea la imagen, está bien complementada y puedes alcanzar detalles que particularmente no solemos visualizar. Pero eso sí, si empiezas a usar el zoom digital, es posible que salga des configurada.

En la noche, las cámaras anteriores pueden salir un poco pastelizadas siempre y cuando no tengas activo el modo nocturno. Para ello te recomendamos usar un tripode o simplemente un buen estabilizador para evitar movimientos. La cámara frontal puede generarte problemas, sobre todo la interna que tiene 4 megapíxeles, pero la delantera hace un trabajo decente, esta es de 10 megapíxeles.

BATERÍA

El Samsung Galaxy Z Fold 5 cuenta con tres tipos de carga, la tradicional, enchufada, brinda 25 W, mientras que la carga inalámbrica rápida es de hasta15 W y la carga inalámbrica reversibles es de 5 W. No trae cargador en la caja, por lo que será mejor comprar uno.

Nosotros usamos un cargador normal de potencialidad de 25 W y pudimos cargar el terminal en 35 minutos el 50% de la batería, mientras que en una hora y media llegó recién al 100%.

En el tema de la descarga, el dispositivo trae una batería de 4.400mAh. Pese a que sigue siendo ínfima, el terminal dura, en modo suave, alrededor del día y medio. Mientras que si eres un usuario que gusta responder mensajes, jugar, sacarse fotos, etc., tu batería puede llegar a las 7 a 8 horas.

CONCLUSIONES

El aspecto más notorio del Samsung Galaxy Z Fold 5 es la bisagra. El hecho de que ya esté cerrado por completo es un aspecto que sí era necesario.

Cuenta con Android 13 por lo que el terminal está preparado para poder recibir por 3 años los demás software.

En torno a su pantalla suele sentirse un poquito más gruesa de lo normal, eso para evitar cualquier tipo de levantamiento, mientras que la delantera está sujeta a frames, no es curva.

La fotografía me ha gustado, pues usando el HDR con sus 50 megapíxeles, logran una buena combinación de colores.

Lo que falta es que Samsung coloque al Galaxy Z Fold 5 unos bordes internos imantados, para que sea cerrado con más fuerza y eviten que, por fuerza, alguna tarjeta termine ingresando al terminal.

El Samsung Galaxy Z Fold 5 se vende en Perú a 7999 soles.

