Samsung mostró su línea 2021 de Micro LED, Samsung Neo QLED, televisores, monitores y barras de sonido en su evento virtual denominado Unbox & Discover. La compañía resaltó que, en todo lo que va de la pandemia, los cambios han hecho que muchos de sus dispositivos se adapten para mejorar la interacción con las personas.

“En Samsung, estamos orgullosos de innovar constantemente para mejorar la vida cotidiana de los consumidores. Durante el año pasado, las tecnologías que alguna vez fueron ‘interesantes de tener’ se convirtieron en una necesidad, ya que nuestros hogares se convirtieron en oficinas, escuelas, gimnasios y más”, dijo James Fishler, Vicepresidente Senior de la División de Entretenimiento en el Hogar de Samsung Electronics en America. “El rol de la televisión en nuestras vidas ha crecido, y en 2021, Samsung continuará redefiniendo su papel en torno a las necesidades y pasiones de los consumidores”.

Entre los lanzamiento destacan el Micro LED que ofrece negros más intensos y mayor claridad de imagen. Sus LEDs inorgánicos ayudan a prevenir el efecto burn-in y garantizan que la pantalla se mantenga vibrante durante su vida útil.

Esta se encontrará en dos tamaños, los de 110 y 99 pulgadas a nivel mundial desde finales de marzo; el tamaño de 88 pulgadas se lanzará a mediados de año; y una opción de 76 pulgadas está prevista en los planes futuros.

Por su parte, el Samsung Neo QLED viene con un procesador Neo Quantum y los nuevos Quantum Mini LEDs. Con solo 1/40 del tamaño de los LEDs convencionales, los Quantum Mini LEDs permiten un control de luz ultrafino. Con negros profundos, luces brillantes y tecnología de upscaling más inteligente.

Además, los Samsung Neo QLED y QLED permiten, según la marca, ver prácticamente todos los detalles con una claridad increíble de 4k, 120 fotogramas por segundo suaves como la seda y un tiempo de respuesta bajo de 5.8ms.

Con el fin de ofrecer un rendimiento de juego optimizado a la línea 2021 Samsung Neo QLED y QLED, Samsung también se ha asociado con AMD para desarrollar el primer televisor con soporte Freesync Premium Pro para juegos de PC y consola para brindar una experiencia gamer HDR.

En 2021, los modelos 8K de Samsung Neo QLED (QN800A y QN900A) estarán disponibles en tamaños de 65′', 75′' y 85′', mientras que los modelos 4K (QN90A y QN85A) reflejarán una selección aún más amplia, a partir de 50′'.

Samsung también ofrece una nueva forma de mostrar el The Frame 2021, con My Shelf, un nuevo accesorio que se lanzará a nivel mundial a finales de este año con el fin de que los usuarios puedan crear una pared a medida con toques personales para complementar su pantalla y decoración. My Shelf puede colocarse en los tamaños de Frame de 55, 65 y 75 pulgadas, y estará disponible en cuatro colores diferentes: beige, blanco, marrón y negro.

Mientras que con The Terrace, el primer televisor para exteriores de Samsung, ahora podrás disfrutar de la calidad de imagen, rendimiento de audio y funciones inteligentes que esperas en el exterior. Y puedes hacerlo sin preocupaciones: The Terrace es resistente a la intemperie, con una clasificación IP55 para proteger contra el agua y el polvo. También es fácil de instalar y fácil de conectar al servicio de cable y a una red Wi-Fi. The Terrace está disponible en 55″, 65″ y un nuevo modelo Full Sun de 75″ llegará a tiempo para el verano.