Sony ha decidido lanzar en el país sus nuevos audífonos inalámbricos que llegan con una nueva opción de cancelación de ruido, a fin de aislarte de tu entorno: se tratan de los Sony WF-1000XM5 . ¿Serán buenos o malos?

Si te vas a comprar el Sony WF-1000XM5 , entonces lee la siguiente review para que tengas toda la información completa y tomar una decisión.

DISEÑO

Los Sony WF-1000XM5 vienen en un estuche hecho completamente de plástico, en color negro, con la finalidad de que no se impregnen las huellas dactilares. Esta lleva a sus alrededores una base inalámbrica, además de un puerto USB Tipo-C y el botón para eliminar el pareo de tus auriculares.

Una vez abierto el dispositivo, encontramos los dos auriculares hechos también de plástico aunque esta vez un poco pulidos que gozan de brillo. Allí podemos encontrar ranuras para poder mejorar el canal de ingreso de audio externo.

REVIEW | El Sony WF-1000XM5 viene en un estuche hecho completamente de plástico, en color negro, con la finalidad de que no se impregnen las huellas dactilares. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Tiene una serie de gomitas que pueden adaptarse para que así no se te caigan del oído. Finalmente, a mi me hicieron juego los S, mas no los que vienen puestos ni bien abres la caja, así que trata de ir calzando el que desees.

Los auriculares son como redondos y se ven bastante bonitos cuando te los colocas, evitando muchas veces que se te caigan de la oreja siempre. No hay preocupación cuando estén enganchados y les caiga sudor o agua, no se resbalarán.

REVIEW | Los auriculares son como redondos y se ven bastante bonitos cuando te los colocas, evitando muchas veces que se te caigan de la oreja siempre. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Su ergonomía no molesta para nada en la oreja y, por el contrario, tiende a calzar perfectamente, realizar los toques sin que tengas miedo a presionar demás. Pero es bastante interesante cómo Sony ha ido evolucionando poco a poco la arquitectura de sus audífonos para el disfrute de la música o de una conversación.

CONFIGURACIÓN Y AUTONOMÍA

Los Sony WF-1000XM5 se sincronizan con el celular a través de Bluetooth, pero si quieres obtener mayor cantidad de herramientas como eliminar el ruido externo, ecualizar mejor el sonido o simplemente que escanee tu oreja, puedes descargar Sony Headphones totalmente gratuita.

Aunque la aplicación nos permite utilizar el sonido espacial en 360, no lo hemos podido probar debido a que, ante una oferta tan limitada de aplicaciones que cuentan con esa función, lamentablemente no estábamos suscritos.

REVIEW | Puedes descargar Sony Headphones totalmente gratuita para ecualizar mejor tus audífonos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Qué tal la cancelación de ruido? La verdad es que, para ser un precio alto, suelen aislarte correctamente, aunque a veces suele ser perceptible el sonido externo, en el caso sean altos. De todas formas puedes activar la función automática para que los auriculares detecten tu entorno y así acomode el audio sin dañar tus oídos.

Recuerda que dentro de los audífonos de Sony tenemos dos tipos de procesador, el QN2e que sirve como apoyo al V2 para así mejorar tu experiencia en música, comunicación o grabación. Si estás en la calle, los audífonos solo se concentrarán en tu voz, y no en el ambiente.

Para ser los audífonos in ear, Sony está demostrando que puede reducir el ruido hasta en un 20% más que la generación anterior, obteniendo mayor claridad y configurándolo dependiendo de cómo deseas que se acoplen los sonidos a tu gusto.

En mi caso yo aseguraba unos bajos más profundos que los agudos. En las llamadas, debo decir que si caminabas más de 500 metros sin interrupción, no se termina cortando. Pero si hay paredes en tu casa, allí si se evidencian interrupciones.

Aunque también puedes seguir explorando y recibiendo actualizaciones en la aplicación de headphones de Sony para así mejorar cada vez los auriculares y evitar que se te arruinen de manera rápida. Podrás visualizar cómo va la batería y demás detalles que siempre nos gusta chequear de nuestros audífonos.

REVIEW | En las llamadas, debo decir que si caminabas más de 500 metros sin interrupción, no se termina cortando. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que es compatible con cualquier terminal del planeta, sea de ecosistema Android, iPhone o Huawei.

En el tema de los toques, con el auricular derecho puedes parar la canción con uno, con dos seguidos puedes cambiar de canción, con tres retroceder, mientras que con el izquierdo puedes llamar al asistente que tienes configurado en el celular con solo presionar alrededor de 3 segundos, además de cambiar el modo de cancelación de ruido a entorno.

BATERÍA

Durante el periodo de prueba de casi más de dos semanas hemos experimentado que los audífonos suelen parearse rápidamente. Con solo colocarte uno, ya entra en funcionamiento, pero cabe precisar que ello generará que el otro audífono varíe su nivel de energía.

Los auriculares tienden a durar entre 16 horas cargandolo a cada rato en su caja. Si deseas utilizarlo de manera continua, sin cancelación de ruido, puede llegar hasta las 8 horas, pero con cancelación de ruido puede que el consumo sea más rápido.

REVIEW | Los auriculares tienden a durar entre 16 horas cargandolo a cada rato en su caja. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Además su carga es bastante rápida. Según la marca, con solo 3 minutos de haberlos puesto en su caja, ya puedes tener una hora. Lo mejor será utilizar sus complementos originales que vienen en la caja, ya que posiblemente otros enchufes pueden saturar su energía.

CONCLUSIONES

Los Sony WF-1000XM5 logran su cometido de ser uno de los buenos auriculares con una buena calidad de supresión del ruido externo, disfrutando de tus canciones favoritas sin interrupción, aunque a veces te los vas a sacar para conversar con alguien.

Son bastante cómodos, pero a veces es posible que no encuentres las almohadillas especiales para ti dentro de la caja. En mi caso tuve que usar los S que los que vienen de por sí ya en los audífonos.

Cuentan con un buen nivel de pulsación al momento de querer cambiar de canción o realizar diversidad de actividades, además evitan esos toques fantasmas, por ejemplo, cuando te pones la capucha.

Lo malo se encuentra en que, si bien suele bloquear el sonido ambiental, a veces sigues escuchando el entorno, pero eso lo puedes configurar desde la app de Headphones de Sony.

Los Sony WF-1000XM5 se venden en perú a 1099 soles

