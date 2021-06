Durante mucho tiempo las videollamadas grupales en Telegram solo estaban disponibles en su versión beta o de prueba; sin embargo, el pasado viernes 25 de junio, los hermanos Pavel y Nikolái Dúrov lanzaron una nueva actualización de su aplicativo en donde oficialmente podemos gozar de esta herramienta con varias personas. En la siguiente nota vamos a enseñarte todos los pasos para crear una videollamada en grupo.

Al momento de actualizar Telegram, la compañía nos envía un mensaje al chat de la aplicación en donde nos informa que ya podemos realizar videollamadas hasta con 30 personas como máximo y que simultáneamente podemos compartir nuestra pantalla. Asimismo, señalaron que esta herramienta se encuentra disponible tanto para los móviles con sistema operativo Android, iOS de iPhone y la versión web.

Si aún no has actualizado la aplicación te recomendamos que ingreses a la Google Play Store o la App Store para gozar de todos estos beneficios. Aunque WhatsApp ya contaba con el formato de videollamadas desde hace mucho tiempo, las de Telegram te ofrecen una experiencia totalmente distinta, debido a que no se parecen en nada, ni en la interfaz y ni siquiera al momento de crearlas. Más adelante vamos a detallar cuáles son las diferencias entre estos dos gigantes.

CÓMO CREAR UNA VIDEOLLAMADA GRUPAL EN TELEGRAM

Ingresa o crea un grupo que tenga más de dos personas (sin incluirte).

Ahora, presiona en el nombre del grupo.

Luego, pulsa los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho.

Se van a desplegar varias opciones y tenemos que elegir la que dice “Iniciar chat de voz”.

Presiona el ícono de la cámara para activarla (se encuentra en el extremo inferior izquierdo).

Finalmente, haz clic en “Compartir vídeo de la cámara”.

Listo, tú y tus amigos tienen que seguir estos pasos para que puedan mostrar su imagen y empiecen a realizar una videollamada grupal.

DIFERENCIAS ENTRE LAS VIDEOLLAMADAS GRUPALES DE TELEGRAM Y WHATSAPP

TELEGRAM

Pueden ingresar un máximo de 30 personas, aunque este número es temporal y más adelante podría ampliarse.

Solo los 30 primeros pueden activar su cámara, los demás pueden participar en la videollamada a través de audio.

Puedes compartir la pantalla de tu teléfono celular o computadora, algo similar a la función de Zoom o Meet. Incluso puedes compartir tu pantalla y cámara simultáneamente, es útil para presentaciones.

Puedes fijar la pantalla del usuario que la está compartiendo.

Telegram Web sí tiene función de videollamada.

Puedes activar o desactivar la cancelación de ruido.

No hay un botón directo para crear una videollamada.

WHATSAPP

Puedes hacer videollamadas con un máximo de 8 personas.

Tienes un botón directo para crear videollamadas.

No puedes compartir la pantalla de tu móvil.

WhatsApp Web no tiene función de videollamada.

Si tienes problema con las notificaciones de Telegram, ingresa aquí y sigue todas las soluciones que te recomienda el aplicativo tanto para móviles con sistema operativo Android y iOS. En caso no funcionen estas alternativas ingresa a la guía sobre la solución de problemas con las notificaciones de Telegram.