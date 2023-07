Threads ha sido tendencia en los últimos días, ¿Qué es exactamente? se trata de una nueva red social que competirá de manera directa con Twitter, de hecho es muy parecida a esta última, incluso funciona como un espacio en donde debatirás y conversarás por “hilos”. Fue lanzada el miércoles 05 de julio y hasta el momento ya supera las 10 millones de descargas en todo el mundo, cifra que se estima continúe en ascenso.

Threads ha sido bautizado como el “Twitter de Instagram”, ¿Por qué? debido a que (por el momento) no puedes crear o registrar una cuenta en la nueva aplicación sin enlazarlo con tu usuario de “IG”, aunque suena bien para no estar realizando tediosos procedimientos de colocar un correo electrónico, número de teléfono, contraseña, etc., muchos no leyeron los términos y condiciones antes de empezar a utilizar el nuevo servicio de Mark Zuckerberg.

Las letras pequeñas indican que tras enlazar tu cuenta de Instagram a Threads ambas plataformas quedan vinculadas para siempre, entonces, ¿Qué ocurre si eliminas tu perfil de Threads? es algo que desde Mag detallaremos a continuación.

Descubre lo que sucede si eliminas tu cuenta de Threads

En caso consideres que Threads no es para ti y prefieres Twitter, no podrás eliminar tu nueva cuenta.

no es para ti y prefieres Twitter, no podrás eliminar tu nueva cuenta. De hecho, sí es posible borrarla, pero eso implica que también cerrarás tu perfil de Instagram. Recuerda que las unificaste cuando te registraste.

Exactamente te muestra el siguiente aviso: “ Para eliminar su perfil y datos de Threads , deberá eliminar su cuenta de Instagram ”, el mensaje es claro.

”, el mensaje es claro. No es la primera vez que Meta realiza este tipo de acciones, lo mismo sucede con Facebook y Messenger, ambas están enlazadas.

Solo tienes dos opciones en caso no te guste Threads: desactivar temporalmente tu cuenta para no utilizarlo, o simplemente desinstalar la aplicación.

Sabiendo esto, ¿Eliminarías tu cuenta de Threads?

Las similitudes de Threads y Twitter

La app de Meta, que se podrá descargar en la App Store de iOS a partir del 06 de julio (siguiendo la información inicial), será un espacio en donde debatirás y conversarás en “hilos”, muy similar a Twitter, pero no es todo. Aquí te cuento otras semejanzas que podrás aprovechar.

Guiándonos de las primeras imágenes que se han filtrado de quienes ya la probaron, la interfaz luce muy similar a Twitter ya que existe un timeline donde puedes leer las últimas publicaciones de las personas que sigues.

Eso no es todo, pues podrás limitar la visualización de tus mensajes y compartir contenidos de otros en tu perfil, como si se trataran de retweets, así como dar me gusta a las publicaciones y aportar comentarios. Y, para finalizar, también podrás acceder a la insignia azul de verificación, pues está presente en Threads.

