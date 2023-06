La plataforma de videos cortos y transmisiones en vivo, nos referimos a TikTok, cuenta con una gran cantidad de herramientas al interior de sus configuraciones, las cuales todavía no han sido exploradas hasta la presente fecha por la mayoría de los usuarios. Una función que acaban de agregar te ofrece la posibilidad de acceder a la aplicación y que los videos se silencien de manera automática, muy útil para no hagas bulla en caso olvides que tu smartphone se encuentra con el volumen al 100%.

Para que entiendas mejor el objetivo de la nueva herramienta pondremos un ejemplo: supongamos que tu pareja y tu hijo recién nacido están durmiendo, pero tú no tienes sueño y deseas pasar el tiempo en TikTok, cuando abres la aplicación te aparece el primer video que se reproduce solo y hace demasiada bulla, algo que te obliga a pulsar rápidamente el botón de volumen bajo para no despertar a nadie. Pensando en este tipo de situaciones o casos similares se creo el “modo silencio” de TikTok.

Lo ideal sería conectar unos audífonos o bajar el volumen previamente, la cuestión es que algunos no cuentan con auriculares o se olvidan de lo segundo, el “modo silencio” también funciona como una especie de recordatorio para no hacer bulla. Seguro te estarás preguntando, “¿Veré videos de TikTok sin audio?”, no, de hecho puedes salir de la app, regular el volumen, volver a ingresar y presionar una vez sobre el botón de subir o bajar volumen.

Así puedes activar el “modo silencio” de TikTok

Primero, verifica que TikTok no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona el ícono de “Perfil” que se ubica en el extremo inferior derecho.

El siguiente paso es oprimir las tres líneas verticales (arriba a la derecha).

Se desplegará una ventana emergente, toca la opción “Ajustes y privacidad”.

Desplázate hacia abajo hasta la sección que dice “Contenido y pantalla” > aprieta el apartado “Reproducción”.

Finalmente, activa el interruptor denominado “ Abre TikTok en silencio ”.

”. Puedes desactivar la función repitiendo el mismo procedimiento.

Listo, regresa a los videos “Para ti” y verás que ya no hay sonido, para activarlo pulsa una vez en el botón de subir o bajar volumen (recomendamos regularlo afuera de la app).

Qué hacer si TikTok no funciona

Una de las posibles soluciones es reiniciar la app de TikTok , esto con el fin de corregir algunos errores que sigan causando que la app esté lenta o no muestre los videos correctamente.

, esto con el fin de corregir algunos errores que sigan causando que la app esté lenta o no muestre los videos correctamente. Otra alternativa es que reinicies tu celular , ya que es probable que no hayas actualizado tu dispositivo móvil y esto provoque que las aplicaciones, incluyendo TikTok, no funciones del todo bien.

, ya que es probable que no hayas actualizado tu dispositivo móvil y esto provoque que las aplicaciones, incluyendo TikTok, no funciones del todo bien. Debes asegurarte de que tu conexión a internet esté estable , si esto no es así, es normal que TikTok no pueda ejecutarse como es debido.

, si esto no es así, es normal que TikTok no pueda ejecutarse como es debido. También puedes probar con eliminar la memoria caché de tu cuenta de TikTok y evitar que esto perjudique su normal uso.

Verifica si TikTok tiene una actualización pendiente y con ello te asegures de que se arreglen los fallos. Esto lo puedes ver a través de la Play Store (Android) o App Store (iPhone).

Si el problema persiste, puedes eliminar la aplicación y volverla a descargar, pero primero asegúrate de guardar toda tu información importante para no perderla.

Síguenos en nuestras redes sociales: