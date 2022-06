TikTok se ha convertido en una de las plataformas de entretenimiento más usadas, por lo que no es de extrañar que si ves un video interesante lo quieras descargar para compartirlo con tus amigos o verlo más tarde. No obstante, esta acción no resulta nada sencilla desde un iPhone y menos si tienes que descargar una app para conseguirlo.

En ese sentido, existe un método práctico desde iOS y podrás aplicarlo rápidamente solo entrando a una página desde tu navegador favorito. Toma nota.

Pasos para descargar videos de Tik Tok desde el iPhone

Como se mencionó en líneas anteriores, primero debes ingresar al siguiente sitio web: TTDownloader en Google .

en . En la barra de búsqueda, introduce la URL del video de Tik Tok que deseas.

que deseas. Luego, pulsa el botón Obtener video para que inicie el proceso de descarga.

Tras esto, en la página te aparecerán dos opciones de descarga: con o sin marca de agua. Asimismo, saldrá otra alternativa en caso quieras obtener solo el audio.

Una vez que elijas, pulsa sobre el enlace generado y selecciona Descargar archivo enlazado para que empiece la descarga.

Por último, el video se almacenará inmediatamente en la carpeta Descargas de iCloud Drive o de tu iPhone o por defecto aparecerá en el apartado En mi iPhone.

Ahora, solo queda disfrutar de tu video favorito o enviárselos a tus amigos para saber cuál es su opinión al respecto. Recuerda que TTDownloader es gratuito y puedes abrirlo desde cualquier navegador.

La aplicación de videos cortos ha logrado tener un alcance mundial. (Foto: Getty Images)

