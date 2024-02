WhatsApp se encuentra en constante actualización y siempre modifica algunas de sus herramientas para mejorar la experiencia del usuario, esto también lo hace de acuerdo a las críticas constructivas que dejan a través de la caja de comentarios de la Google Play y App Store. Ahora, se pudo conocer que cambiaron el método para grabar mensajes de video.

Como se recuerda, los mensajes de video tienen una característica peculiar a los normales, su formato es circular y se graban en tiempo real, significa que no es posible adjuntar un archivo de la galería. Anteriormente, para enviarlos tenías que presionar el botón del micrófono y este cambiaba de inmediato al de una cámara, solo era cuestión de pulsarlo y empezaba la grabación de 60 segundos como máximo.

Los usuarios acaban de reportar que ya no pueden enviar videos circulares porque no se habilita la función tras presionar el ícono del micrófono. No se trata de un error, sino de una mejora en la forma de grabar mensajes de video. Toma nota y aprende el nuevo procedimiento.

Así puedes volver a enviar videos circulares en WhatsApp

Primero verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

El siguiente paso es ingresar a cualquier conversación personal o grupal.

Aquí pulsa el botón de la cámara que se ubica en el campo de texto.

que se ubica en el campo de texto. Iniciará la grabación y cuentas con tres opciones adicionales: cambiar a la cámara trasera o delantera, pausar, eliminar el video y el modo “manos libres”.

Finalmente, envíaselo a tus contactos.

¿Por qué modificaron la forma? Simple, muchos querían grabar audios y terminaban compartiendo videos circulares de casualidad.

Simple, muchos querían grabar audios y terminaban compartiendo videos circulares de casualidad. También eliminaron la configuración para habilitar o desactivar dicha herramienta.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: