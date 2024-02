Como dice la canción de Alejandro Sanz. Si has sufrido en los últimos días de una decepción amorosa, quizá este truco que he preparado para ti te ayudará a superar esa ruptura: se trata del “modo corazón partido” en WhatsApp. ¿Cómo es posible activarlo? Pues todo se hace en la misma aplicación perteneciente al conglomerado de Meta y es bastante fácil. Con esto le dirás a tus amigos que estás atravesando por un proceso de superación.

Para poder emplear este tutorial sí es necesario que debas descargar una aplicación, pero esta no es ilegal como es el caso de WhatsApp Plus. Asimismo, esta app se complementa con WhatsApp, es decir, no tiende a inmiscuirse en tus datos privados o información personal.

Asimismo, deberás preparar tu navegador favorito para poder buscar algo referente al “modo corazón partido” y así habilitarlo fácilmente en tu smartphone Android. Aquí te dejo todos los pasos para que puedas dejar atrás el pasado.

Cómo activar el “modo corazón partido” en la última versión de WhatsApp

Antes de empezar, debes descargar la aplicación Nova Launcher en tu smartphone .

. Esta es completamente gratuita y la puedes obtener a través de Google Play . Si no la encuentra, aquí te dejo el enlace .

. Si no la encuentra, . Una vez que lo tengas en tu smartphone, deberás ingresar a la app y definir su estilo.

Puedes agregar un menú de aplicaciones, elegir la forma de los íconos, el tema claro u oscuro, entre otros.

WHATSAPP | Aquí debes seleccionar la opción de Aplicaciones y Fotos para luego usar la imagen que descargaste del corazón partido. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Para poder definirlo como predeterminado deberás ingresar a Ajustes, Aplicaciones predeterminadas, Lanzador y seleccionar Nova Launcher .

. Abre tu navegador favorito y busca el ícono de WhatsApp con un corazón partido o ‘broken heart’ .

. En ese instante pulsa sobre el logo de WhatsApp 2 segundos .

. Se te mostrará un menú de opciones: selecciona la pestaña de “Editar”.

WHATSAPP | Así quedará el ícono de WhatsApp cuando lo cambies completamente. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante simplemente presiona nuevamente el ícono de la app de Meta.

Ahora anda a Aplicaciones, Fotos, selecciona la imagen que descargaste con anterioridad y luego define su tamaño .

. Con ello ya tendrás el “modo corazón partido” en WhatsApp.

Lo bueno es que puedes modificar la imagen cuantas veces desees.

