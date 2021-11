vivo ha decidido lanzar su nuevo dispositivo de gama media que tiene como objetivo no solo poder promocionarse en la Eurocopa o el próximo mundial Qatar 2022, sino también mejorar la performance con una función que poco a poco está tracendiendo en los terminales: la expansión de la memoria RAM.

Hemos evaluado el vivo V21 5G durante algunas semanas y, además de su diseño bastante limpio, nos ha dejado varias cosas que a continuación te explicaremos. ¿Será buena idea comprarlo? Conócelo en esta review.

DISEÑO

Con un acabado hecho en plástico mate, el vivo V21 5G es bastante suave y se siente bien a la mano. Este modelo hace que las huellas no terminen por pegarse en el cuerpo del smartphone, por lo que no tienes que estar preocupándote de estar limpiándolo a cada rato.

En ella también ubicamos un islote de cámaras que no sobresale demasiado del cuerpo, evitando así que el cuerpo del vivo V21 5G se tambalee en caso lo coloques sobre una superficie plana. Asimismo, el terminal tiene medidas que van desde los 159,68 x 73,9 x 7,29 mm y tiene un peso bastante ligerito, de nada menos que 175 gramos y lleva una pantalla bastante extendida de 6,44 pulgadas.

Otra de las cosas interesantes del dispositivo es que puedes introducir hasta dos Nano SIM o una MicroSD, además cuenta con puerto USB Tipo-C, donde también puedes conectar el jack de audífonos que viene en la caja, desplegavble, y así utilizar los auriculares que desees. También contamos con un botón de encendido y apagado que actúa como lector de huellas y los botones de volumen.

Si bien el cuerpo completo del vivo V21 5G tiene un acabado en plástico tanto en los bordes como la zona trasera, sus componentes le dan un upgrade que, visualmente, es bastante bonito sobre todo al momento de sacarlo en la calle. Elegante por donde se le mire.

La estructura del smartphone es bastante simple y cómodo. vivo no quiere añadir más elementos a su celular, pues los que tiene son suficientes y, creo yo, que tampoco le hace falta el puerto Jack 3.5, pues al soportar conectividad bluetooth, en una época donde las cosas inalámbricas están en alza, puedes disfrutar de toda tu música.

Otro detalle que debes tomar en consideración es que el vivo V21 5G cuenta con un desbloqueo por huella bastante rápido de lo que imaginas. Su trabajo es que solo poses tu dedo sobre el botón y ya puedas acceder a tus documentos, fotos o apps.

PANTALLA

La display del vivo V21 5G es de 6,44 pulgadas, a ella se le agrega una tasa de refresco de 90 Hz, los mismos que se manifiestan no solo en las animaciones del equipo, sino en los videojuegos.

¿Qué de beneficioso hace la tasa de refresco? Pues hace que los gráficos se perciban casi cerca a lo que percibe el ojo humano. De modo tal que ayudará bastante a las personas a evitar el cansancio visual, ahora que es tan común.

Por otro lado, los colores que brinda el vivo V21 5G están bien compuestos y contrastados cuando te encuentras bajo sombre o techo; sin embargo, puede que hayan ciertos reflejos cuando te encuentras en la calle, generando que debas utilizar el brillo completo para así no perder tus notificaciones de WhatsApp, Facebook o mensajes de Messenger.

Asimismo, en el celular chino puedes reproducir videos con una calidad de 1080 píxeles, sabiendo que su resolución es de 1080 x 2400 pixeles en un ratio de 20:9 ratio.

Asimismo, las pulsaciones son bastante rápidas, pues su capa de personalización evita que el terminal termine por colgarse cuando quieras hacer varias cosas como escribir o jugar al mismo tiempo. La capacidad de respuesta es buena, pero gastarás un poco más de energía si usas los 90 Hz para siempre. A tenerlo en cuenta.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Hay palabras que pueden calificar este equipo: no hay retrasos ni se cuelga cuando estás jugando o ejecutando aplicaciones de diseño, incluso renderizando algún video o subiendo clips a tus redes sociales favoritas. Esto es gracias a que en el vivo V21 5G se puede extender su memoria RAM.

La capacidad de RAM del terminal es de 8 GB, pero puede usar 3 GB extras del almacenamiento interno de 128 GB para poder mejorar la performance del equipo. Sin embargo, estos solo mejoran a la capacidad de respuesta del equipo, mas no cuando juegas.

Para ello vivo ha desarrollado una función llamada Modo Ultra Juegos la que te permite controlar y adecuar todas las funcionalidades del terminal a fin de que no sufra o no hayan parones al momento de que te encuentras en lo más interesante de tu partida.

Pudimos instalar FreeFire, Pokémon Go o Pokémon Unite, mas no tuvimos suerte con Fortnite. Pero los gráficos han dado el campanazo, mejorando significativamente cuando se usan los 90 Hz esto gracias al procesador MediaTek Dimensity 800U 5G.

Por otro lado, el terminal llega Android 11 y se actualizará a Android 12, además está acompañado de una capa de personalización Funtouch 11.1, la misma que ha recibido parches de seguridad durante el periodo de prueba.

Lo mejor de todo es que vivo no tiende a llenar la memoria del terminal con aplicaciones preinstaladas que, muchas veces, no se usan o terminan por saturar el equipo. Tampoco realiza la modificación absoluta de las funciones, dejando que Android domine y no haya lentitud de por medio.

El menú de acceso a todas las aplicaciones es bastante amigable y no es necesario tener que pasearte por varias partes o en zonas desconocidas del móvil para encontrar una tarea. Y lo mejor de todo es que se puede utilizar con una sola mano.

CÁMARAS

Una de las cosas que me ha gustado del vivo V21 5G, además de traer un lente de 64 megapíxeles, es que lleva un estabilizador óptico que permite que tus fotos no salgan movidas en caso quieras realizar un disparo en segundos.

Las tomas salen, con buena iluminación, bastante correctas. Incluso la inteligencia artificial ayuda bastante al momento de realizar fotografías, permitiendo activar sus parámetros en caso te encuentres a contraluz o simplemente no haya mucha luminosidad

Por otro lado, al activar el HDR hemos notado que algunas imágenes son bastante coloridad, un poco transgrediendo la realidad, pero se puede optimizar la escena desactivándola y solo utilizando el modo manual del terminal.

Si bien hay detalles que podemos ver con mucha mejora cuando usamos la cámara principal, sobre todo al ampliar la imagen en la computadora, resulta ser un poco artificial. ¿Falta una actualización?

Por otro lado, el gran angular que es de 8 megapíxeles tiene un trabajo óptimo. Las imágenes salen algo frías, aunque sí se pierden varios detalles cuando aplicas el zoom en el resultado fotográfico. Sin embargo, en la noche, el producto cae, produciendo imágenes demasiado quemadas o con cierta aparición de ruido.

Por otro lado, el lente de desenfoque actúa rápido, siempre y cuando debas pulsar un poco la pantalla para lograr el efecto. Bordea bien los objetos, no se pierden detalles como la telaraña que circunda una planta o las inscripciones de un candado.

En el caso de la cámara para selfies, que también ofrece optimizador, es de 44 megapíxeles y, pese a que el modo belleza está desactivado, a veces tiende a salir un poco pastelizado el rostro. Por las noches, hay mayor presencia de luz y, pese a que estés con poca iluminación en una habitación, el sensor para autoretrato optimiza la escena para que salgas correctamente.

BATERÍA

En la actualidad los dispositivos de gama media están dando pistas de que son terminales con buena autonomía, una característica que siempre buscan las personas. El vivo V21 5G cuenta con una batería de 4000 mAh.

Fácilmente el terminal puede durar hasta 2 días encendido en caso no lo uses mas que para responder mensajes o simplemente jugar algún que otro juego. En caso seas exigente con las redes sociales, o la grabación de videos, puede llegar a durar entre 10 a 12 horas encendido.

Lo bueno del vivo V21 5G es que cuenta con su cargador de 33W en la caja, por lo que podrás tener el 60 % del terminal completo en alrededor de 35 minutos. Mientras que para el 100% deberás esperar una hora.

CONCLUSIONES