WhatsApp sigue incorporando mejoras en su aplicación no solo en Android, sino también para los iPhone con iOS 16. Es por ello que, antes de cerrar el año, Meta ha incorporado alrededor de cinco nuevas funciones para que el público pueda tener mayor variedad al momento de enviar mensajes, audios, entre otros.

Si bien algunas funciones se encuentran todavía en la fase beta, otras ya se pueden aplicar si cuentas con la última actualización del sistema iOS, por lo que si todavía tenías dudas de instalar esta versión, no lo pienses más.

En ese sentido, desde MAG te brindamos una lista con las novedades más resaltantes que traerá WhatsApp en los iPhone y te explicamos a detalle de qué tratan y cómo los podrás usar. Presta atención.

Novedades de WhatsApp para los iPhone con iOS 16

WhatsApp ha incorporado recientemente algunas funciones bastantes llamativas para mejorar la experiencia de los usuarios que usan iPhone con iOS 16 o sistemas posteriores. Aquí te mostramos cuáles son, según información recogida en Ipadizate.

Audios en los estados de WhatsApp

Si bien es posible agregar imágenes, videos y enlaces en los estados de WhatsApp, Meta planea incorporar la opción de añadir audios en estas historias tan solo al pulsa el botón del micrófono que estará ubicado en la zona inferior derecha de la pantalla.

Además, estos audios tendrán un límite de tiempo de 30 segundos y se podrá compartir con todos los contactos o solo con los que desees.

Mensajes que se borran una vez leídos

Entre las nuevas funciones que incorporará WhatsApp se encuentran los mensajes de una sola visualización, como su nombre lo indica, cada vez que se envíen textos con esta característica, solo podrá ser leído una vez y posteriormente se borrará.

Asimismo, para asegurar la discreción de estos mensajes, no se podrá realizar una captura de pantalla, compartir o reenviar la información. Por el momento, esta novedad se encuentra en la fase beta, por lo que se tendrá que esperar su llegada oficial en iOS 16.

Ver estados en la sección de chats

Otra de las novedades más llamativas de WhatsApp para iOS 16, es que ahora será posible ver los estados de la app de mensajería no precisamente en la sección “Estados”, sino que se mostrarán círculos de color verde o azul en el borde de la foto de perfil de cada contacto.

Audios en los estados de WhatsApp

Si bien es posible agregar imágenes, videos y enlaces en los estados de WhatsApp, Meta planea incorporar la opción de añadir audios en estas historias tan solo al pulsa el botón del micrófono que estará ubicado en la zona inferior derecha de la pantalla.

Además, estos audios tendrán un límite de tiempo de 30 segundos y se podrá compartir con todos los contactos o solo con los que desees.

Visualización de las fotos de perfil en los grupos

Como se conoce, en los grupos de WhatsApp en iOS, no se podían ver las fotos de perfil dentro de un grupo de chat, ya que solo aparecían los nombres de los contactos. Ahora, con la reciente actualización, es posible que se muestren estas imágenes a todos los integrantes.

Pasos para que suenen las notificaciones de WhatsApp en tu celular

Actualmente no se han detectado errores que afecten directamente a las notificaciones de WhatsApp, por ello, en caso no suenen las alertas de mensajes, llamadas o videollamadas, es probable que desde los ajustes de tu teléfono le hayas quitado los permisos al aplicativo para que no te envíe notificaciones, asimismo, otra causa podría ser que a través de las configuraciones de WhatsApp hayas habilitado el tono de notificación silencioso y desactivado las notificaciones emergentes.

Entra a los “Ajustes” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Presiona sobre el apartado que dice “Aplicaciones” > busca e ingresa a “WhatsApp”.

Oprime sobre la opción denominada “Notificaciones” > activa el interruptor “Mostrar notificaciones”.

Elige si deseas que las alertas lleguen con sonido y vibración o que se entreguen en silencio.

Más abajo toca en “Notificaciones en la aplicación” > automáticamente se abrirán los ajustes de notificación en WhatsApp .

. Enciende el interruptor “Notificaciones en alta prioridad”.

En la sección “Mensajes” y “Grupos” te aparecerán dos opciones iguales, nos referimos a “Tono de notificación”.

Por último, selecciona cualquier tono que no sea silencioso.

Síguenos en nuestras redes sociales: