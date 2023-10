WhatsApp Messenger viene desarrollando nuevas funciones para programar videollamadas y eventos en su versión beta, sin embargo, hasta la fecha no se ha tomado el tiempo de crear una herramienta que le permita a los usuarios programar mensajes a través de sus chats personales y grupales, ¿Sabías que existe un método para lograrlo? es algo que en Mag te explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, es importante mencionar que no descargarás versiones alteradas o no oficiales de WhatsApp, como por ejemplo: WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc., aunque sí tendrás que bajar una aplicación de la Google Play Store de Android denominada “Wasavi”.

No te preocupes que no se trata de una app que robará tus datos personales, aunque previamente vas a darle algunos permisos de tu dispositivo móvil para que opere sin problemas. Sabiendo esto, sigue los pasos que te indicaremos y evitar omitir alguno.

El truco para programar un mensaje de WhatsApp

Primero, abre Wasvi y otorgarle los permisos que te pide.

y otorgarle los permisos que te pide. Aquí te aparecerá un vídeo tutorial, es opcional mirarlo.

Ahora, presiona sobre el ícono de la cruz (+) y toca la opción que dice “ Programar un mensaje ”.

”. Selecciona a tu contacto de WhatsApp al que deseas enviarle ese mensajes netamente textual (incluyendo emoticones).

al que deseas enviarle ese mensajes netamente textual (incluyendo emoticones). El siguiente paso es determinar el día exacto, mes, año y hora de envío.

En la sección “Aplicación” escoge si tu cuenta es una personal o Business.

Finalmente, procede a escribir tu mensaje y oprime en “Enviar”.

Algo positivo de Wasavi es que puedes modificar el contenido del mensaje programado siempre y cuando aún no se haya enviado.

Cómo detectar mensajes que contiene un enlace peligroso en WhatsApp

No abras el enlace si viene con un mensaje que promete premios (televisores, celulares, consolas de videojuegos, etc.), ofertas y descuentos en un determinada tienda.

si viene con un mensaje que promete premios (televisores, celulares, consolas de videojuegos, etc.), ofertas y descuentos en un determinada tienda. Contacta a esa empresa por las redes sociales y verifica si es verdad o mentira.

Tampoco accedas al link si solicitan tus datos personales o información financiera (números de tarjetas, cuentas, contraseñas y otros).

No abras el enlace si viene de un usuario desconocido, recuerda que hay links de descarga automática, así podrían infectar tu dispositivo móvil con virus.

Otra forma de detectar enlaces falsos en WhatsApp es verificar la URL del enlace. Si la URL no pertenece a un sitio web que conoces o si contiene caracteres extraños, es probable que sea malicioso.

