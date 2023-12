La mayoría de cibernautas pensó que WhatsApp ya había archivado el proyecto “nombre de usuario” en el baúl de ideas desechadas, como ocurrió anteriormente con algunas funciones, sin embargo, acaba de salir una nueva característica para saber desde qué parte podrás buscar a alguien cuando se haya creado su username.

De repente no recuerdas para qué sirve la referida herramienta, en resumen, te permitirá buscar a otras personas sin la necesidad de haber agregado su número telefónico en tu dispositivo móvil, es como si estuvieras encontrando el perfil de alguien mediante Instagram o Facebook, por ejemplo: podrás encontrar a tu amigo colocando el usuario “@Mario123″, ¿En donde agregas el username? A continuación lo explicaremos.

Para que quede claro, gracias a esta opción vas a chatear de una manera más segura porque ya no dictarás tu número telefónico, es así como bloquearás cualquier tipo de comunicación con alguien que te incomoda, pues ya no volverá a hacerlo por llamada o mensaje SMS debido a que no cuenta con tu número personal.

La guía para buscar a alguien por su nombre de usuario en WhatsApp

De acuerdo a las primeras filtraciones, el “ nombre de usuario ” se ubicará en los “Ajustes” de tu perfil.

” se ubicará en los “Ajustes” de tu perfil. También lo crearás en esta sección a través del apartado “ WhatsApp Username ”.

”. Debe ser alfanumérico y único, algo complicado porque existe una base de usuarios de más de cuatro mil millones a nivel mundial.

Después de haberlo creado, tus amigos o personas que recién conoces ya te podrán buscar con el usuario.

¿Cómo? Simple, deben presionar el botón de acción flotante que se ubica en el extremo inferior derecho.

Se desplegará la lista de contactos agregados.

Si observas en la barra de búsqueda, ahora dice “ Buscar con nombre, número o usuario ”.

”. Finalmente, tienen que escribir “@Carlos123″ y les aparecerá tu perfil.

Estas son las funciones falsas de WhatsApp del 2023

Triple tick de color azul : muchos medios y usuarios confirmaron una tercera marca en los chats de WhatsApp, la cual aparecería cuando hayas realizado un screenshot (captura de pantalla) en la conversación.

: muchos medios y usuarios confirmaron una tercera marca en los chats de WhatsApp, la cual aparecería cuando hayas realizado un screenshot (captura de pantalla) en la conversación. Cobro por cada mensaje : este es uno de los rumores que más perjudicó a WhatsApp, pues le quitó una gran cantidad de usuarios e incluso algunos migraron a otros programas alterados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc. Meta tuvo que desmentir el rumor.

: este es uno de los rumores que más perjudicó a WhatsApp, pues le quitó una gran cantidad de usuarios e incluso algunos migraron a otros programas alterados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc. Meta tuvo que desmentir el rumor. Eliminar un mensaje para todos cuando quieras: actualmente, el tiempo máximo de eliminar un mensaje para todos es de 60 horas, sin embargo, resulta falso que cambiando la hora del smartphone te aparecerá nuevamente la opción “Para todos” en WhatsApp, no pierdas el tiempo haciéndolo.

