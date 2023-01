Para empezar a chatear con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo a través de WhatsApp, previamente tienes que haberlos agregado como contactos en tu teléfono inteligente, de lo contrario tú no podrás iniciar la conversación con ese usuario.

En parte es cierto lo que acabamos de mencionar, pero recuerda que WhatsApp tiene varias versiones, WhatsApp Business, Desktop y Web, esta última es compatible con una extensión de Google Chrome que servirá para brindarle una mejor experiencia a los usuarios, además, al utilizarla no estas infringiendo los términos y condiciones de Meta, ya que no se trata de una versión “no oficial” como WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc.

Hay otro método para iniciar un nuevo chat con un contacto que todavía no has guardado en el celular, el cual no requiere de programas externos, no obstante, su proceso es bastante tedioso de realizar, el que te enseñaremos desde Mag lo tendrás a tu alcance en cualquier momento, de esta forma ahorrarás una gran cantidad de tiempo.

La guía para iniciar una conversación con alguien en WhatsApp Web sin haberlo agregado

Antes de comenzar, es necesario destacar que primero tienes que descargar la extensión de nombre “WA Web Plus”, la obtienes directamente a través de la Chrome Web Store o haciendo clic en el siguiente enlace, el sitio es de Google, así que no te preocupes por la seguridad, está garantizada.

Cuando hayas instalado la extensión en Google Chrome, haz clic en el ícono del rompecabezas (extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho.

Se abrirán todas tus extensiones de Chrome, pero busca “WA Web Plus para WhatsApp” y aprieta los tres puntos verticales del lado derecho.

Se desplegarán algunas opciones, aquí toca en “Fijar”.

Como puedes apreciar, ahora arriba a la derecha te saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta pertenece a “WA Web Plus”.

El siguiente paso es ingresar a WhatsApp Web de la manera normal, escaneando el código QR.

de la manera normal, escaneando el código QR. Después, aprieta el ícono de la extensión y te aparecerá una larga lista de opciones.

Marca la que dice “Habilitar conversación con contacto no guardado”, arriba te aparecerá un nuevo ícono, oprímelo.

Finalmente, añade el número de teléfono y dale en “Chat”. Listo, ya podrás chatear sin haberlo agregado en la agenda de tu móvil.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp en Año Nuevo 2023

Recuerda siempre verificar si tu celular está en la lista. En caso aparezca, actualiza el sistema operativo para que no te quedes sin WhatsApp:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

