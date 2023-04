¿Te enviaron mensajes largos en WhatsApp que no deseas leer? Puede que un amigo te haya confesado una historia importante o una situación que requiere bastante explicación; sin embargo, no siempre estamos dispuestos a ver estos textos completos, sobre todo, si debemos hacer otras cosas o no tenemos el tiempo suficiente.

Si esto te ocurre, no te preocupes, ya que si tienes un iPhone puedes solicitar la ayuda de Siri para te ayude con el problema. A través de un comando de voz, tienes la opción de pedirle a tu asistente virtual que lea los mensajes largos de WhatsApp por ti.

Mientras Siri lee estos textos, puedes aprovechar en realizar otras cosas sin dejar de prestar atención al mensaje que te enviaron. En ese sentido, ahorrarás tiempo y te resultará mucho más cómodo. ¿Cómo lograrlo? En MAG te explicamos el paso a paso que debes seguir.

Cómo leer mensajes largos de WhatsApp con Siri

Si no tienes tiempo para leer los mensajes extensos que te envían tus amigos por WhatsApp, una forma sencilla de evitar esto es que Siri lo haga por ti mientras avanzas actividades.

Primero, desbloquea tu iPhone.

Tras esto, activa Siri con el comando de voz: “Oye Siri”.

Luego, pregúntale: “¿Tengo nuevos mensajes de WhatsApp?”.

Siri te responderá si hay. De ser afirmativo, tendrás que pedirle que lea los mensajes de un contacto en específico.

Una vez hecho esto, el asistente virtual comenzará a leer el mensaje extenso que quieras.

Puedes aprovecha esta oportunidad para avanzar otras cosas.

Cuando Siri finalice, te preguntará si quieres responderle a ese contacto.

En el caso de que lo desees, entonces díctale tu mensaje y listo.

