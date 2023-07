WhatsApp cuenta con muchas opciones interesantes, una de ellas es pixelar imágenes antes de enviarlas, esto sin duda resulta una función muy útil y práctica que permite proteger la privacidad de las personas y la información sensible que no se desea revelar ante los demás, de esta manera, no será necesario recortar la foto, sino que puedes difuminar solo áreas específicas.

En ese sentido, si hay un detalle que te resulta algo vergonzoso de mostrar, especialmente en grupos de WhatsApp donde podría haber personas desconocidas o no deseadas, solo basta con aplicar este truco y listo.

Debido a esto, desde MAG te compartimos una guía para que puedas pixelar tus fotos en la app de Meta y así no dejes visualizar información muy personal. Sigue el paso a paso de este truco para evitar errores en el proceso.

Cómo pixelar una foto en WhatsApp

En Android

Primero, entra a tu cuenta de WhatsApp.

Ahora, toca en la cámara y escoge una foto.

De inmediato, pulsa en el ícono del lápiz.

Esta opción se encuentra en la parte inferior derecha.

Ahora difumina la imagen tocando sobre ella.

En iPhone

Abre WhatsApp desde tu smartphone con iOS.

Ahora, entra en un chat y toca en el ícono de la cámara.

Selecciona una foto y abre el editor.

Tras esto, selecciona el ícono de lápiz, ubicado en la zona superior derecha.

Luego, pasa tu dedo sobre la imagen para difuminarla.

Cómo saber quiénes te agregaron a WhatsApp

Con este truco tu curiosidad terminará, ya que podrás saber si esa persona en especial te agregó en la app de Meta.

El primer paso es agregar en la app “Contactos” el número de quién deseas saber si te agendó en WhatsApp.

Tras esto, entra a WhatsApp y toca en los tres puntos verticales, ubicado arriba para acceder a los ajustes.

Entre las opciones, selecciona “Nueva difusión”.

Ahora, elige dos contactos como mínimo para activar esta lista de difusión.

Asegúrate de colocar el contacto que agregaste recientemente.

En esta parte, deberás introducir un mensaje. Ten en cuenta que el contenido debe tener coherencia para evitar que te descubran.

