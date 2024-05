Una de las características que pronto llegará a WhatsApp es la opción para modificar el color completo de la plataforma. Como sabes, la app actual cuenta con un diseño minimalista, logrando que el blanco se sobreponga encima del verde. Sin embargo, s on varios los usuarios los que desean obtener el “modo azul” en la plataforma de mensajería rápida . Para todos ellos, hoy te presentaré un truco con el que cambiarás la apariencia del programa de Meta. Lo único que necesitas es tu celular Android y una aplicación externa que servirá como complemento , mas no se quedará con tu listado de contactos ni tampoco accederá a tus conversaciones personales. Recuerda que no tienes que descargar algún APK extras como WhatsApp Plus o tu cuenta será baneada en poco tiempo. Para que eso no suceda, solo sigue todas estas recomendaciones que te brindo.

Cómo obtener WhatsApp Azul en tu celular Android

Lo primero que tienes que hacer será descargar la aplicación Nova Launcher. Puedes obtenerla desde Google Play utilizando este enlace . Luego de ello debes definir el estilo de cómo deseas que se muestre tu display. Finalizado este paso, toca establecerlo como predeterminado.

Para modificar la capa de personalización a Nova Launcher debes ingresar a los Ajustes de tu smartphone, luego pulsar en Aplicaciones, Aplicaciones predeterminadas, y en Capa de Personalización debes elegir la app en mención.

debes elegir la app en mención. El tercer paso es buscar una imagen de WhatsApp en color azul . Para ello anda a tu navegador favorito y busca el ícono en dicha tonalidad. Solo guárdala en tu dispositivo y listo.

WHATSAPP | Presiona sobre el cintillo naranja de Nova Launcher para que así puedas establecerla como predeterminada. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante toca ir al logo de WhatsApp, presiona sobre él dos segundos, a continuación se te mostrará un menú. Solo debes darle en “Editar”, luego nuevamente pulsa sobre el ícono de la app de Meta, elige “Aplicaciones”, “Fotos” y ahora busca la imagen que descargaste anteriormente. Define su tamaño y listo.

WHATSAPP | Para poder obtener WhatsApp Azul es necesario que debas descargar la app Nova Launcher. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Con ello ya podrás tener WhatsApp Azul en tu smartphone Android sin necesidad de descargar algún tipo de aplicación de terceros que generará la cancelación no solo de tu cuenta, sino que te quedarás sin poder mandar mensajes, etc.

