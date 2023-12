WhatsApp Messenger cuenta con decenas de funciones que la mayoría de usuarios ha utilizado en algún momento, sin embargo, también existen otras herramientas o secciones no exploradas a pesar de ubicarse en un lugar de fácil acceso, como por ejemplo: el “centro de ayuda” o las “notificaciones de seguridad”.

En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos la guía completa para que sepas cómo acceder al apartado que tiene la “información oculta” de la referida plataforma de mensajería instantánea. Todo lo vas a realizar a través de la configuraciones nativas del aplicativo.

Se trata del espacio denominado “Uso de datos”, como su propio nombre lo indica, en dicha sección encontrarás información detallada sobre el consumo de tu paquete de datos móviles (internet) al momento de enviar mensajes, audios, imágenes, videos, publicar estados, realizar llamadas, etc.

Así puedes acceder a los datos ocultos en WhatsApp

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, oprime la que dice “Ajustes”.

Desplázate hacia abajo y toca el apartado “Almacenamiento y datos”.

Busca y aprieta la sección denominada “ Uso de datos ”.

”. Esta es la sección “oculta” a la que muchos no acceden porque es netamente informativa.

Aquí puedes observar detalles muy relevantes, como por ejemplo: cuántos mensajes y archivos multimedia has enviado o recibido, número exacto de estados publicados, etc.

Además, conocerás la cantidad exacta de datos móviles que has gastado con cada acción .

. En la parte final es posible reiniciar las estadísticas. Recomendamos hacerlo mensualmente.

Cómo ahorrar datos móviles en las llamadas de WhatsApp

Desde iPhone, existe una manera de evitar gastar demasiado durante las llamadas que realizas por medio de WhatsApp, por lo que es una buena opción si sueles usar mucho esta función.

Lo que primero debes hacer es entrar a la app de WhatsApp .

. Tras esto, dirígete al apartado “Configuración”.

Entre las opciones disponibles, selecciona “Datos y almacenamiento”.

Aquí verás un interruptor llamado “ Disminuir uso de datos ”.

”. Desliza el interruptor hacia la derecha para activarlo.

De esta manera, cada vez que hagas llamadas o videollamadas en WhatsApp, los datos móviles de tu celular no se consumirán demasiado. No obstante, no hay una cifra exacta que verifique cuánto has ahorrado.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

