A través de WhatsApp te puedes comunicar con tus amigos, familiares, compañeros del trabajo y por supuesto con tu pareja, ¿Todos los días le envías el mismo saludo o despedida? sorpréndela con los nuevos “caracteres de amor” que se están haciendo muy populares por las diferentes redes sociales.

Son más de treinta fuentes diferentes con temática romántica, perfecta para saludar, despedirte o simplemente demostrar el amor que sientes por esa persona especial. Además, no tendrás que descargar aplicaciones adicionales o programas modificados, como por ejemplo: WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc.

Es necesario destacar que no vas a registrarte y menos agregar tarjetas de crédito o débito para obtener los “caracteres de amor”, son gratuitos y lo único que harás es copiar las fuentes de la página web “Oruro777” y pegarlas en el chat de tu pareja.

El truco para enviar los caracteres de amor a tu pareja por WhatsApp

Primero, desde el navegador de tu preferencia ingresa a la página “ Oruro777 ″, también puedes hacer clic aquí para que accedas al sitio web rápidamente.

″, también puedes hacer clic para que accedas al sitio web rápidamente. Ahora, ubícate en la sección denominada “Letras adornadas” (parte izquierda).

Aquí presiona sobre la opción “Letras con corazones”.

Te aparecerá un recuadro que dice: “ Escribe aquí ”.

”. Redacta el mensaje que le vas a enviar a tu pareja.

Automáticamente, en la parte inferior tendrás una lista extensa de fuentes románticas para tu pareja.

para tu pareja. Copia la que más te guste y abre WhatsApp .

. Finalmente, comparte el texto con él o ella.

Listado de celulares que no tendrán WhatsApp el 31 de agosto

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

