WhatsApp ha sumado un montón de detalles en su aplicación de mensajería rápida en los terminales Android. En los próximos días integrará la inteligencia artificial, además de poder obtener un color minimalista en toda la app y enviar las famosas notas de voz que solo se escuchan una vez.

Ahora varios iusuarios se han enamorado de una función que casi no existe en WhatsApp : se trata del “modo iPhone”. ¿Cómo es que logro obtener esa herramienta? Pues es bastante sencilla obtenerla, pero para ello deberás descargar un APK.

No existe otra restricción y es totalmente gratis, de modo que no tengas que pagar por gusto, además no existe publicidad en ella, así que despreocúpate.

Cómo activar el “modo iPhone” de WhatsApp en tu celular Android

Lo primero que hay que hacer es crear una copia de seguridad de tu WhatsApp normal.

Trata de que esta ocupe lo mínimo posible para evitar problemas con Google Drive.

En ese instante solo deberás eliminar WhatsApp. Si quieres regresar, recuerda que recuperarás tus mensajes por la copia de seguridad.

Ahora simplemente descarga la última versión de WhatsApp estilo iPhone usando este enlace .

. Cuando descargues el APK, dale los permisos correspondientes a Google para que puedas instalarlo en tu teléfono Android.

Una vez culminado el proceso, solo debes ingresar a WhatsApp estilo iPhone y colocar tu número de celular para recibir el código de verificación.

Finalizado todo, se te pedirá elegir si deseas el modo oscuro o el claro.

Se reiniciará WhatsApp estilo iPhone y listo, ya puedes chatear con todos tus amigos y compartir los documentos que más deseas.

