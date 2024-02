WhatsApp Messenger es un servicio de mensajería instantánea perteneciente a la compañía Meta que cuenta con una gran cantidad de funciones, pues algunas sirven para proteger la privacidad de tu información personal, por ello, desde Mag te diremos cómo habilitar el “modo espía 2024” que te permitirá realizar diferentes acciones sin que tus contactos lo sepan. Toma nota.

Antes de comenzar, es importante aclarar que no será necesario descargar aplicaciones de terceros o programas modificados como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., todo lo vas a hacer a través de las configuraciones nativas del aplicativo.

Además, con esta serie de ajustes tus contactos no sabrán cuándo miras sus estados, respondes un mensaje, grabas audios o ves el contenido que te enviaron por una conversación personal o grupal. Refuerza la privacidad de los movimientos o acciones que haces por WhatsApp.

La guía para habilitar el modo espía de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca en “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir sobre el apartado de “Privacidad” > luego en “ Hora de última vez y En línea ”.

”. Procede a elegir la opción “Nadie”, así tus amigos o familiares no sabrán en qué momento has dejado de utilizar la app o si estas conectado.

Estas son las casillas que debes seleccionar. (Foto: GEC)

Retrocede y desactiva el interruptor denominado “ Confirmación de lectura ”.

”. ¿Por qué? Simple, podrás ver las historias de tus contactos sin dejar el visto, asimismo, tampoco aparecerá la doble marca de color azul al momento de leer un mensaje.

Haz lo siguiente si deseas responder un mensaje o enviar una nota de voz sin que salga la etiqueta “Escribiendo...” o “Grabando” : activa el modo avión del celular > procede redactar tu mensaje o grabar el audio en la app > envía el contenido y desactiva el modo avión.

: activa el modo avión del celular > procede redactar tu mensaje o grabar el audio en la app > envía el contenido y desactiva el modo avión. ¿Quieres ver los mensajes de un grupo sin dejar el visto? La confirmación de lectura no aplica para los grupos.

La confirmación de lectura no aplica para los grupos. Entra a WhatsApp y toca el ícono de la lupa que se ubica arriba a la derecha > escribe el nombre del grupo y deja que carguen los mensajes.

Listo así podrás ver cuándo y a qué hora enviaron los mensajes > solo aplica en textos (no archivos multimedia).

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

