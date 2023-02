Las llamadas y videollamadas de WhatsApp existen desde hace muchos años en las conversaciones personales y grupales, sin embargo, lo normal es que se realicen al momento, significa que la comunicación empezará cuando presiones el ícono del teléfono o la cámara de vídeo que se encuentra en cada chat. Esto cambiará gracias a la nueva herramienta denominada “programar llamadas”, una opción que Meta recogió de plataformas como Zoom o Google Meet, ¿Quieres saber cómo habilitarla y utilizarla? es algo que desde Mag te explicaremos de inmediato.

Hace unas semanas, WhatsApp anunció que la cantidad de participantes en los grupos se extendió de 512 a 1024, luego, indicaron que ahora acepan hasta un máximo de 32 personas en llamadas y videollamadas, sin duda la referida aplicación de mensajería instantánea le está dando prioridad a las conversaciones grupales.

Zoom y Google Meet son las dos plataformas de reuniones virtuales más utilizadas en todo el mundo, pues se hicieron muy populares durante la pandemia por el COVID-19, por ello, WhatsApp ahora quiere competir con estas aplicaciones que se dedican a las llamadas y videollamadas, así que copiaron una de sus herramientas más importantes, la función “Programar llamadas”, básicamente servirá para que esas reuniones con tus amigos o compañeros del trabajo no solo queden en palabras, sino que se ejecuten. Como se recuerda, la opción aún está en la etapa de desarrollo, así que primero se probará en la Beta de WhatsApp para los usuarios de Android, más adelante te enseñaremos a descargarla.

Así puedes activar la función “programar llamadas” de WhatsApp

Entra a la Beta de WhatsApp.

Ingresa a un grupo y presiona sobre el ícono del teléfono que se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegarán dos opciones “Llamar al grupo” y “Programar llamada”, escoge la última.

Te aparecerá una nueva ventana para que le des un título a la llamada, especifiques la fecha y hora.

Finalmente, oprime en el botón que dice “Crear”.

Solo queda esperar la fecha y hora exacta para que la llamada se realice de forma automática.

Todavía no se sabe si previamente te enviarán un recordatorio.

Vista previa de la función "Programar llamadas" de WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para Android?

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

. Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Encuentra y toca la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Ahora, aprieta el botón “Convertirme en verificador”.

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

¿Cuál es el significado “1437″ en WhatsApp?

El mensaje 1437 no es más que un mensaje que los más jóvenes están utilizando para manifestar su amor, si eso no te da una pista, solo tienes que saber que 1437 significa “I love you forever” o “Te amo por siempre”.

Específicamente, el número 1 es el “I”, el número 4 es “Love”, el número 3 quiere decir “You” y el número 7 significa “Forever”, así que ya sabes, si alguien te manda un mensaje con el número 1437, lo que te está queriendo decir es “I love you forever”.

Por otro lado, si solo te envía el 143, lo que la persona que envió el mensaje quiere comunicar es la frase “I love you”. ¿Tú qué opinas? ¿Le mandarías 1437 a tus hijos, sobrinos o más pequeños de la casa? Además, aquí te dejamos algunos puntos que puedes considerar cada vez que te acuerdes de este artículo.

WhatsApp no es la única red donde se usa el “1437″.

También se ha visto en TikTok, Facebook y hasta el propio Instagram.

Esto especialmente lo usan los más jóvenes para transmitir parte de su amor.

“1437″ significa en WhatsApp “te querré por siempre” o “te amaré por siempre”.

Esto se desprende del inglés donde “1″ es “I”, “4″ es “Love”, “3″ es “You” y “7″ “Forever”.

Según el país donde lo uses, esto podría variar su significado, por ejemplo, en China se suele usar “520″ para expresar lo mismo.

De igual forma si alguien solo te escribe “143″ eso significa “I love you” o “Te quiero”.

