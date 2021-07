A través de WhatsApp puedes comunicarte desde cualquier parte del mundo con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo, el único requisito es tener conexión a Internet. Además, desde esta plataforma tienes la posibilidad de enviar diferentes archivos multimedia como: fotos, videos, audios, documentos Word, Excel, etc. La app de color verde se encuentra en constante actualización y han añadido cosas que de seguro no te has dado cuenta, una de ellas es el ícono que se encuentra al costado de los ajustes ¿sabes de qué se trata?

Quizá no lo sepas porque los cambios que realiza WhatsApp son casi imperceptibles, como por ejemplo: al presionar los tres puntos ubicados en el extremo superior derecho ya no aparecerá la opción ‘WhatsApp Web’, ya que fue reemplazada por ‘Dispositivos vinculados’. Esta te permitirá conectarte a la versión de escritorio de WhatsApp sin la necesidad de depender del equipo móvil (solo si eres usuario beta).

Los desarrolladores de la referida plataforma perteneciente a Facebook también han agregado el ícono de un código QR que se encuentra escondido en la sección de ‘Ajustes’ ¿Sabes para que sirve? es algo que a continuación te explicaremos.

Este código QR sirve para escanearlo y agregar automáticamente a otro contacto sin la necesidad de estar digitando su número telefónico o agregarlo en la agenda del móvil. Por ejemplo: si conoces a alguien y deseas comunicarte con el, basta que uno de los dos escanee el código e inmediatamente se abrirá una conversación entre los dos.

CÓMO ENCUENTRO EL CÓDIGO

Primero asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Play Store de Android o la App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Play Store de Android o la App Store de iOS. Ahora, abre la aplicación e ingresa a los tres puntos verticales (፧) ubicados en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones y tienes que presionar en ‘Ajustes’.

En esta sección tienes que apretar el código QR que se encuentra en el extremo superior derecho.

Aparecerán dos pestañas: ‘Mi código’ o ‘Escanear código’. El primero es para que escaneen tu código y el segundo lo contrario.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.