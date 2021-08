Los novedades de WhatsApp parecen nunca acabar, ya que esta app de mensajería instantánea se encuentra probando en su versión beta herramientas que te brindarán mayor privacidad y seguridad. Ya te hablamos de la función para enviar una foto y que el receptor la vea una sola vez, compartir imágenes o videos en alta calidad (HD) o la función ‘Multidispositivos’, para abrir tu cuenta hasta en 4 dispositivos diferentes sin depender del móvil. En esta oportunidad te enseñaremos un truco para bloquear un contacto sin la necesidad de abrir su chat.

Si tienes un contacto de WhatsApp al que quieres eliminar de tu vida porque te fastidia, te habla mucho, te ofrece productos o servicios cuando ya le dijiste que no, etc., entonces este truco será muy útil para ti, ya que lo bloquearás sin la necesidad de ingresar a su chat.

El no ingresar a la conversación de alguien que quieres bloquear es muy importante en ocasiones donde tienes la confirmación de lectura activada, ya que si entras al chat dejarás una importante huella y la otra persona sabrá que antes de bloquearlo leíste su último mensaje. Es importante aclarar que este truco solo está disponible para los dispositivos móviles con sistema operativo Android.

CÓMO BLOQUEAR UN CONTACTO SIN ABRIR EL CHAT

Primero asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store. Luego, abre la aplicación y dirígete a los tres puntos verticales (⋮) que encuentran en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones y tienes que presionar en ‘Ajustes’.

Ahora, se abrirá una nueva ventana y tienes que apretar en ‘Cuenta’ y después en ‘Privacidad’.

En esta sección busca e ingresa al apartado ‘Contactos bloqueados’.

Aquí aparecerán todos los contactos que has bloqueado, pero, para incluir uno aprieta en el ícono de agregar que se encuentra en el extremo superior derecho.

Se abrirá la lista de contactos y debes elegir al que quieres bloquear.

Listo, eso sería todo. Como puedes ver no fue necesario instalar aplicaciones adicionales en tu equipo móvil. Si en caso quieres bloquear un número que no tienes registrado, para no ver su mensaje y dejar el visto presiona en su foto de perfil desde la pestaña de ‘Chats’ y luego en el ícono de la ‘i’ encerrada en un círculo. Finalmente, desplázate hacia abajo para encontrar la opción ‘Bloquear’ (está de color rojo).

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.