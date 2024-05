¿Te gustaría tener tu WhatsApp en color celeste, verde, amarillo, azul o violeta? La aplicación de Meta no solo ha introducido diversidad de cambios en materia de seguridad en su plataforma para dispositivos Android y iPhone, sino también elementos con los que podrás modificar el color de toda la app. ¿Cómo se hace? Aunque de momento no se puede cambiar la tonalidad de algunas secciones, por lo menos se ha habilitado de forma parcial. Para ello no hay necesidad de tener que descargar aplicaciones de terceros ni mucho menos WhatsApp Plus, mismos que pueden dañar y hasta dejarte sin cuenta.

Cómo cambiar el color de WhatsApp

Lo primero será ingresar a tu WhatsApp completamente actualizado . Ahora dirígete a cualquier conversación.

. Ahora dirígete a cualquier conversación. En ese instante deberás presionar los tres puntitos de la esquina superior de tu chat.

Anda a donde dice “Fondo de pantalla”. Presiona en “Colores sólidos” .

. Observarás que se te muestra infinidad de “Colores sólidos” .

. Incluso, si activas el “modo oscuro” , podrás ver más tonalidades .

, podrás ver más . De esa forma elige el que más te guste y listo.

Con ello ya habrás cambiado el color de WhatsApp.

Se espera que también pueda variar toda la plataforma al mismo estilo de Telegram, según informó WABeta Info.

WHATSAPP | De esta manera podrás cambiar el color de tus conversaciones. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

