Comenzó diciembre, faltan exactamente dos semanas para celebrar la Navidad y ya se puede sentir el espíritu navideño por todas partes, así que hoy te enseñaremos un sencillo truco para que puedas añadir en el logo de WhatsApp el mismo gorro que utiliza Papa Noel. ¿Quieres saber cómo hacerlo? a continuación lo explicaremos por pasos.

Es importante aclarar que este truco solamente funciona en los terminales con sistema operativo Android, lamentablemente para los dispositivos iOS aún no está disponible. Además, este procedimiento no aplica únicamente con WhatsApp, sino también con otras aplicaciones como TikTok, Facebook, Instagram, etc.

CÓMO PONERLE UN GORRO NAVIDEÑO AL ÍCONO DE WHATSAPP

El primer paso es ingresar a Google y buscar una imagen de WhatsApp con gorro navideño.

Es necesario que la foto se encuentre en formato PNG (Fondo transparente). Puedes buscarla de la siguiente manera: 'WhatsApp con gorro navideño PNG'.

Ahora, descarga la aplicación Nova Launcher en tu dispositivo Android.

Luego, abre la app, inmediatamente te pedirá que personalices la nueva interfaz que tendrá tu smartphone.

Podrás notar un ligero cambio en la pantalla de inicio de tu móvil. El siguiente paso es pulsar por unos segundos sobre el ícono de WhatsApp hasta que aparezca la opción ‘Editar’.

Aquí la app te permitirá modificar el ícono e incluso el nombre.

Aprieta en el apartado logo, así accederás a tu galería de imágenes.

Finalmente, escoge la foto del logo de WhatsApp con el gorro navideño.

Listo, automáticamente el ícono de la aplicación aparecerá con su gorro de Navidad. En caso ya no quieras esta apariencia de WhatsApp, debido a que no te gusta o porque ya pasaron las fiestas de diciembre, simplemente desinstala de tu equipo móvil la plataforma Nova Launcher.

Cómo habilitar el botón para crear stickers navideños en WhatsApp Web

Asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store y App Store de iOS.

Ahora, si tienes abierto WhatsApp Web, presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, escoge la que dice cerrar sesión.

Vuelve a escanear el código QR para vincular tu cuenta.

En caso no aparezca, intenta acceder a WhatsApp Web desde otro navegador.

Si cuentas con la versión beta abandónala para que te aparezca el nuevo botón.

Si recientemente has actualizado la aplicación móvil, espera 24 horas y vuelve a ingresar a la plataforma.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.