WhatsApp no solo te permite enviar mensajes textuales, sino también todo tipo de archivos multimedia, como por ejemplo: fotos, videos, gifs, documentos, etc., sin embargo, por cada mensaje puedes compartir hasta 30 de estos elementos, es el límite que definió la referida plataforma de comunicación instantánea. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a enviar hasta 100 medios de una sola vez.

Se trata de una nueva característica de WhatsApp, la cual te diremos cómo habilitar para que puedas enviar un total de 100 imágenes o videos en un solo mensaje, ya sea a través de las conversaciones personales o grupales. ¿En qué ocasiones será de utilidad esta herramienta? cuando quieras compartir todos los momentos que capturaste en una reunión familiar o con los amigos.

La guía para enviar hasta 100 archivos multimedia en los chats de WhatsApp

Antes de comenzar, es importante aclarar que por el momento la función se encuentra disponible en la versión Beta de WhatsApp 23.3.0.75 para los usuarios de iOS, no te preocupes que más adelante te diremos cómo obtenerla. Además, se estima que en los próximos días también llegará a los clientes de Android. Haz lo siguiente para compartir 100 medios:

Tras instalar la beta, abre WhatsApp .

. Ahora, entra a cualquier chat.

El siguiente paso es presionar sobre el ícono del clip que se ubica en el extremo inferior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Galería”.

Entra a la sección “Cámara” o “Todos los archivos”, dependiendo en donde hayas guardado las fotos o videos.

Para una selección más rápida, pulsa un archivo y arrastra hacia abajo.

En la parte superior te aparecerá la cantidad de elementos seleccionados, solo serán 100.

Finalmente, oprime el check de color verde para enviar.

¿Cómo instalar WhatsApp Beta en iOS?

Lo primero que debes hacer es descargar TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone

Ahora deberías ser redirigido de nuevo a TestFlight.

Pulsa Aceptar para conseguir el puesto y no pasará mucho tiempo para que WhatsApp beta se instale en tu celular.

Cabe precisar que en iPhone son un poco más limitados los participantes de la beta de WhatsApp.

Recuerda que cada vez que ingreses a la beta de WhatsApp, es posible que demore en descarga la última versión.

¿Cuál es el significado “1437″ en WhatsApp?

El mensaje 1437 no es más que un mensaje que los más jóvenes están utilizando para manifestar su amor, si eso no te da una pista, solo tienes que saber que 1437 significa “I love you forever” o “Te amo por siempre”.

Específicamente, el número 1 es el “I”, el número 4 es “Love”, el número 3 quiere decir “You” y el número 7 significa “Forever”, así que ya sabes, si alguien te manda un mensaje con el número 1437, lo que te está queriendo decir es “I love you forever”.

Por otro lado, si solo te envía el 143, lo que la persona que envió el mensaje quiere comunicar es la frase “I love you”. ¿Tú qué opinas? ¿Le mandarías 1437 a tus hijos, sobrinos o más pequeños de la casa? Además, aquí te dejamos algunos puntos que puedes considerar cada vez que te acuerdes de este artículo.

WhatsApp no es la única red donde se usa el “1437″.

También se ha visto en TikTok, Facebook y hasta el propio Instagram.

Esto especialmente lo usan los más jóvenes para transmitir parte de su amor.

“1437″ significa en WhatsApp “te querré por siempre” o “te amaré por siempre”.

Esto se desprende del inglés donde “1″ es “I”, “4″ es “Love”, “3″ es “You” y “7″ “Forever”.

Según el país donde lo uses, esto podría variar su significado, por ejemplo, en China se suele usar “520″ para expresar lo mismo.

De igual forma si alguien solo te escribe “143″ eso significa “I love you” o “Te quiero”.

